地盤禁煙｜首周巡530個地盤發21張定額罰款　勞工處長：非最理想

宏福苑聽證會揭示勞工處對地盤吸煙執法不力，包括巡查屋苑16次，但沒發現工人吸煙，故未有跟進。勞工處處長許澤森今日（25日）回應指，受制於當時法律，未能具體執法和檢控。



地盤全面禁煙條例已於本月17日實施，許澤森表示，首6日巡查約530個地盤，共發21張定額罰款、向承建商發出5份敦促改善通知書，形容情況並非最理想，但亦非嚴重。他說現時處方按法律基礎更有效執法，又強調所有巡查均是突擊，會特別注意維修工程項目。



勞工處處長許澤森（左四）及副處長（職業安全及健康）蔣志豪（左三）7月17日到土瓜灣一個建築地盤視察，了解承建商實施的禁煙措施。（勞工處圖片）

宏福苑聽證會揭示勞工處對地盤吸煙執法不力。勞工處處長許澤森在有線節目《有理有得傾》指，受制於當時法律，故未能具體執法和檢控。他解釋以往若地盤放滿危險品、火警風險高，才會管理地盤內吸煙行為。惟如今地盤全面禁煙，不論地盤大小和風險高低，處方將按法律基礎上更有效執法。

巡查530個地盤發21張定額罰款

地盤全面禁煙條例已於本月17日生效，他指首6日突擊巡查約530個地盤，共發21張定額罰款，即每一百個地盤便有三至四張定額罰款，情況不理想，但亦非嚴重。

他指，已向承建商發出5份敦促改善通知書，有一宗考慮提出檢控、目前正在評估證據；另已發出約300個口頭或書面警告，涉及禁煙措施管理問題，例如禁煙告示不夠清晰等。

勞工處處長許澤森（前排右二）及副處長（職業安全及健康）蔣志豪（前排右三）7月17日到土瓜灣一個建築地盤視察，了解承建商實施的禁煙措施。圖示承建商代表向許澤森及蔣志豪講解地盤的禁煙措施，包括工友進入地盤前需接受職員檢查隨身物品，確保不攜帶香煙與打火機進入地盤。（勞工處圖片）

過去一周收到十多宗市民舉報

他強調，所有巡查均是突擊，按地盤類型等作風險評估，甚至反覆巡查，會特別注意如同宏福苑的大維修工程項目，他稱若火警風險管理不當，會對民居構成直接影響，令火勢蔓延至市民生活的地方。他透露，過去一周收到十多宗市民舉報。

擬修訂作業指引 跟進棚網、踢腳板材質

他又指，正跟進聽證會上的意見，包括就棚架上棚網的檢驗、就踢腳板的易燃材質，修訂作業指引，亦會加強與屋宇署等部門協作。處方會留意獨立委員會最終報告，落實建議。