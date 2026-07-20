地盤禁煙｜全面禁煙3日發9張$3000定額罰款、4張敦促改善通知書

《建築業工地禁煙條例》於上周五（17日）正式全面生效，任何人禁止在所有建築地盤範圍內吸煙。勞工處處長許澤森今日（20日）在電台節目表示，新例生效數日以來已突擊巡查逾200個地盤，並向違例吸煙人士發出9張3,000元的定額罰款通知書，同時向管理不善的承建商發出4張敦促改善通知書。香港建造業分判商聯會永遠榮譽會長伍新華則指，業界及工友普遍理解並配合新例，地盤禁煙整體運作順暢。



2026年7月17日起地盤全面禁煙。（資料圖片／朱子熙攝）

就多煙頭地盤等發出約110個口頭或書面警告及改善建議

許澤森在港台節目《千禧年代》中指，勞工處自新例生效以來，已巡查超過200個工地。截至目前，處方共向在現場被發現吸煙的人士發出9張定額罰款告票。針對承建商在管理及措施上的漏洞，發出了4張督促改善通知書，並向管理不足，如發現較多煙頭的地盤，發出了約110個口頭或書面警告及改善建議。

許澤森指，勞工處發出「敦促改善通知書」的主要情況，「通常就係我們見到個地盤佢係有一些措施佢係擺咗喺度，但係可能做得未夠到位」，例如雖然有張貼禁煙標語，但地盤邊界劃分不夠清晰、告示標示不足，又或是雖然建立了入場暫存煙草產品及打火機的程序，但整體運作不夠健全。

面對這類情況，許澤森指處方會針對個別微調或較輕微的事項給予口頭建議；若涉及整個系統安排或具體管理步驟，則會發出敦促改善通知書，要求承建商在管理上作出更有系統的改善。

許澤森強調，法例已明確釐清總承建商與分判商的法律責任，總承建商需建立系統性的地盤管理制度，而分判商的管工則須在現場做好管理、教育及巡查工作。他補充，巡查人員若收到充分的相片或舉報證據，確認違規者的身分及事發地點屬地盤範圍內，處方亦可採取事後追討及發出告票的執法行動。

勞工處處長許澤森（中）。（資料圖片／朱子熙攝）

伍新華在同一節目表示，由於吸煙對地盤構成嚴重的人身及火警風險，業界在過去一、兩年已持續推行自律禁煙措施，故新法例生效後過渡相當順暢。

伍新華又指，現時大部分新建地盤均已在出入口設置「煙仔架」或儲物櫃，要求工人開工前交出香煙及打火機，部分地盤亦會檢查工人的隨身袋，甚至引入「智慧工地」CCTV系統監察隱蔽角落。

承建商稱亦將禁煙規則加入每日安全例會 嚴重違例者會被勒令離場

對於空間較小，未能設置「煙仔架」的裝修地盤，管理人員則會提供透明袋讓工人裝好煙草產品並代為保管。他又指，以往工人或對搜袋等措施有所抗拒，但如今在法例規範下，工友普遍樂意配合，而承建商亦已將禁煙規則加入每日安全例會及「家規」中，嚴重違例者會被勒令離場，「如果嚴重我相信承建商會要求佢哋，我哋叫離場處理，因為佢哋已經違規即係違法啦，當然我們對佢做相應行動」。

香港建造業分判商聯會永遠榮譽會長伍新華。（資料圖片／羅君豪攝）

針對地盤禁煙及巡查管理，伍新華指，地盤巡查屬於整體性的職安健工作，食煙僅為其中一項重點關注事項。他強調地盤安全「人人有責」，不應單靠安全主任，由於管理人員的人數比安全主任多出數倍，更應在開工前後及過程中主動監察，齊心協力的效果會更好。

對於工友會否頻密離開地盤範圍吸煙，伍新華認為情況並不普遍。他解釋指，每次出入地盤需花費十數分鐘，甚至要在幾十層高的大樓往返，既不現實亦會影響工作效率與生產力。吸煙工友一般會利用茶歇或午膳等休憩時間離開地盤範圍，吸煙次數自然會減少。他補充指，現時不少地盤亦推行獎勵計劃，鼓勵有吸煙習慣的工友藉此機會戒煙。