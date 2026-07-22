地盤禁煙｜樂善堂戒煙計劃服務建築公司增　未來5個月辦100場講座

建築地盤全面禁煙法例上周五（7月17日）生效，樂善堂總幹事劉愛詩最新回應傳媒查詢時表示，樂善堂在衞生署控煙酒辦公室資助下推出的「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃，早在條例生效前已收到不少建築公司查詢。至2026年底，該計劃的建築公司服務量顯著上升至少50%，未來5個月更為築公司及地盤安排了100場戒煙講座。



地盤全面禁煙法例今日生效，違例吸煙定額罰款3,000元。港鐵葵芳站外一個地盤已貼出嚴禁吸煙告示。（林遠航攝）

樂善堂指出，根據政府統計處主題性住戶統計調查，有關吸煙情況的數據顯示，2025年度本港吸煙率下降至8.5%。其中，50歲以上吸煙者佔56%最多，當中又以每日吸食11至20支煙以上的比例佔多數，即每日平均吸煙半包至1包，當中不乏建築人員。

樂善堂為推動市民戒煙，亦在香港賽馬會慈善信託基金資助下推出「香港大學吸煙人士健康同行計劃」，針對高風險吸煙人士透過肺部健康篩查，藉此提升自我健康管理意識，增加戒煙動機。此外，樂善堂醫療團隊包括西醫、藥劑師等，亦為建築界人士提供優惠的戒煙藥物，如尼古丁替代療法。

圖為去年8月，九龍樂善堂主席李培埡女士(左三)、港大公共衞生學院榮休教授林大慶教授BBS, JP(右三)、港大護理學院王文炳教授(左二)、九龍樂善堂第一副主席温文蕙女士(右二)、樂善堂常務總理王鄭凱瑜律師(左一)及九龍樂善堂總幹事劉愛詩女士MH(右一)為九龍樂善堂「愛‧無煙」計劃進行啟動儀式。

劉愛詩表示，建築地盤全面禁煙除提升防火安全性，同時對從業員健康有莫大裨益,。她也呼籲僱主可仿傚一些做法，包括為員工提供戒煙獎勵，例如成功戒煙半年者，可獲僱主贈予免費旅遊、獎金；又或設置生果日，鼓勵員工以水果代替吸煙等。