颱風紅霞｜市民街市買餸備多一日糧　未過份囤積：唔係打好耐啫

颱風「紅霞」正逐漸逼近本港，3號強風信號現正生效，天文台評估今晚9時至午夜12時之間改發更高信號。



下午3時，位於荃灣楊屋道街市，有市民為颱風天採購食材，花費數百元，稱多買海鮮及蔬菜類，應付今、明兩日的食物需求。另外，有市民到超市多買「叮叮」冷藏即食品，但稱不太擔心颱風天，「都唔係打好耐啫」。



颱風紅霞7月25日逼近本港，荃灣楊屋道街市，有市民因應颱風天採購食材。（洪芷菁攝）

颱風紅霞7月25日逼近本港，荃灣楊屋道街市，有市民因應颱風天採購食材。（洪芷菁攝）

颱風紅霞7月25日逼近本港，荃灣楊屋道街市，有市民因應颱風天採購食材。（洪芷菁攝）

颱風紅霞7月25日逼近本港，荃灣楊屋道街市，有市民因應颱風天採購食材。（洪芷菁攝）

颱風紅霞7月25日逼近本港，荃灣楊屋道街市，有市民因應颱風天採購食材。（洪芷菁攝）

下午3時半，位於荃灣楊屋道街市，有市民為颱風天採購食材。市民楊小姐表示，因應颱風，花費三、四百元買菜，會買多些魚及能存放較久的蔬菜，例如黃芽白，預料足夠應付三餐。

市民楊小姐表示，因應颱風，花費三、四百元買菜，會買多些魚及能存放較久的蔬菜。（洪芷菁攝）

到街市買菜的何先生表示，不擔心颱風的影響，「聽日都有得買啦」。（洪芷菁攝）

未有囤積太多食材 市民：聽日都有得買啦

同樣到街市買菜的何先生表示，買菜如平常的份量，能夠應付今明兩日的需求，包括一些蝦、蟹等。被問及為何未預備比平常多一些的食材，他表示，不擔心颱風的影響，「聽日都有得買啦」。

市民杜小姐表示，因擔心大雨，為避免雨天外出，故到街市採購食材，並買多了一日的食材。（洪芷菁攝）

另外，市民杜小姐表示，因擔心大雨，為避免雨天外出，故到街市採購食材。她指，購買多了一日的食材，主要多買蔬菜及兩條魚，料花費約三百元，足夠今、明兩日的需求。

颱風紅霞7月25日逼近本港，有市民為颱風天採購食材。（洪芷菁攝）

到百貨購物的關小姐表示，不太擔心颱風天，「都唔係打好耐啫」但也會多買一些「叮叮」冷藏即食食品。（洪芷菁攝）

超市貨品供應齊全 市民稱多買「叮叮」備糧

下午4時，位於荃灣AEON百貨，即食麵、罐頭、麵包貨架尚有充足供應。到百貨購物的關小姐表示，不太擔心颱風天，「都唔係打好耐啫」，但也會多買一些「叮叮」冷藏即食食品，大約100元內。

颱風紅霞7月25日逼近本港，荃灣AEON百貨，即食麵、罐頭、麵包貨架尚有充足供應。（洪芷菁攝）