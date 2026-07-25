紅霞風球｜下沉氣流影響空氣污染水平　元朗、屯門等4區「爆錶」

【三號強風信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨／一號風球／三號風球／空氣污染】「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）逼近廣東沿岸，天文台評估今晚（25日）9時至午夜12時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。



環保署今午（25日）公布，受紅霞的外圍下沉氣流影響，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子迅速形成，預測今日稍後時間，空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平，呼籲市民減少戶外活動。



環保署網頁今午約4時顯示，有多區空氣質素健康指數為「10」或「10+」，即已「爆錶」達嚴重水平，分別是中西區、南區、元朗區、屯門區。



颱風紅霞7月25日14時集結在香港之東南偏東約290公里，中心附近最高持續風速每小時140公里。（天文台圖片）

熱帶氣旋紅霞（颱風級）7月25日香港時間早上的衛星雲圖示，顯示風眼逐漸清晰。（Tropical Tidbits圖片）

紅霞外圍下沉氣流影響 臭氧及微細懸浮粒子迅速形成

環保署公布，自昨日（24日）下午起，在部份地區錄得較平常為高的空氣污染水平，受熱帶氣旋紅霞的外圍下沉氣流影響，本港今日天晴、酷熱及吹和緩西北風，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

環保署指，預測今日稍後時間，部份空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平，不過根據香港天文台預測，明日（26日）有狂風大驟雨，風勢頗大，預料屆時本港的空氣質素會得到改善。

中西區、南區、元朗區及屯門區空氣污染「爆錶」

環保署網頁今午約4時顯示，有多區空氣質素健康指數為「10」或「10+」，即已「爆錶」達嚴重水平，分別是中西區、南區、元朗區、屯門區。其他區域的空氣污染則處於「甚高」或「中」的水平。

颱風紅霞逼近廣東沿岸，天文台7月25日下午4時拍攝的維港實時圖片。（天文台圖片）

受到颱風紅霞下沉氣流影響，7月25日下午天晴酷熱，天文台錄得市區升至34度以上。在旺角街頭，市民及遊客邊行邊要消暑。（梁鵬威攝）

兒童、長者及心臟病或呼吸系統病患者應減少戶外活動

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，而一般市民也應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

環保署並指，由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。市民可參閱衞生防護中心網頁，以取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。而教育局促請各學校參考教育局網頁，採取適當措施，保障學生健康，並繼續留意指數的變化。

受到颱風紅霞下沉氣流影響，7月25日下午天晴酷熱，天文台錄得市區升至34度以上。在旺角街頭，市民及遊客邊行邊要消暑。（梁鵬威攝）

受到颱風紅霞下沉氣流影響，7月25日下午天晴酷熱，天文台錄得市區升至34度以上。在旺角街頭，市民及遊客邊行邊要消暑。（梁鵬威攝）

籲僱主應評估戶外工作的風險 如減少戶外逗留時間

環保署提醒，當空氣質素健康風險級別處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。