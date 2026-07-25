颱風紅霞｜渠務署大澳等地裝擋水板　清理240個容易淤塞水浸地點

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】颱風紅霞逐漸靠近本港，天文台今日（25日）下午1時20分發出三號強風信號，料狂風驟雨增多。



渠務署表示，已於前日（23日）起積極作出準備，召開部門應對惡劣天氣緊急會議，並進行水浸風險評估，識別有機會出現較嚴重水浸的地區，作出針對性的預防和部署，包括在大澳、鯉魚門等低窪地區安裝可拆卸式擋水板、清理全港約240個容易因淤塞而水浸的地點等。



渠務署已在鯉魚門安裝可拆式擋水板。（下水水facebook）

渠務署表示，已作出針對性的預防和部署，致力降低水浸風險，主要措施包括：

．於大澳、鯉魚門等低窪地區安裝可拆卸式擋水板；

．為大澳、鯉魚門、屯門嘉和里、沙頭角市等地居民提供沙包；

．完成巡查及清理全港約240個容易因淤塞而水浸的地點；

．於較高水浸風險位置，包括北區坪輋、石湖圍、粉錦公路、龍翔道近黃大仙港鐵站、漆咸道南、高陞街、干諾道西等，提前派遣強力排水機械人「龍吸水」到附近位置候命



強力排水機械人「龍吸水」已在龍翔道近黃大仙地鐵站候命。（下水水facebook）

渠務署指，將繼續與天文台保持緊密聯繫，密切關注天氣變化，時刻保持高度戒備，並在有需要時啓動渠務署緊急控制中心，迅速增派人手和緊急應變隊伍，及時清理渠道淤塞。

渠務署提醒市民應遠離河道並及早完成防水浸措施，時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。如市民若發現排水設施淤塞或水浸情況，請致電24小時渠務熱線2300 1110，署方會盡快派遣隊伍處理。