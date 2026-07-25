奶粉回收｜本港曾進口澳門同批次含鉛皇家美素力1號　中心籲停用

食環署食物安全中心今日（25日）呼籲市民不要食用一批嬰兒配方奶粉，為產自荷蘭的皇家美素力1號奶粉(800克)，因為有關產品被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



澳門當局檢出荷蘭皇家美素力1號奶粉含鉛量超標，本港食安中心今晚（25日）呼籲市民停止讓嬰兒食用。(荷蘭美素佳兒官網圖片)

產品資料如下：

產品名稱：皇家美素力1號（800克）

品牌：皇家美素佳兒

來源地：荷蘭

淨重：八百克

此日期前最佳：2027年9月30日

批次：1W07KPJ

進口商：菲仕蘭（香港）有限公司

中心表示，留意到澳門當局今天下午發出新聞稿，指上述嬰兒配方奶粉產品被當局檢出鉛含量超出當地標準，而相關嬰兒配方奶粉的其他批次暫未發現異常。中心隨即跟進事件，並聯絡有關進口商。

受影響批次奶粉曾進口本港 已停售及下架 中心指示進口商回收

中心初步調查發現，上述進口商曾進口受影響批次產品到本港，相關進口商亦自行檢測了同一批次的兩個樣本，結果顯示合乎香港及澳門的標準。為審慎起見，該進口商亦已將受影響產品停售和下架，中心已指示進口商展開回收該受影響批次。市民可於辦公時間致電該經銷商的熱線2280 4731，查詢有關產品的回收事宜。

食環署食安中心7月25日呼籲市民不要食用荷蘭皇家美素力1號奶粉(800克)，因為有關產品被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。(資料圖片)

中心又指，正加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關產品的回收事宜，全力保障食物安全。

中心一直透過恆常食物監測計劃，於本地零售點抽取嬰幼兒配方奶粉樣本進行化驗，以保障嬰幼兒的健康與食品安全。由2023年至2026年6月，食安中心已在市面抽檢超過2,000個嬰幼兒配方奶粉的樣本作化學及微生物包括鉛含量檢測，並沒有鉛含量超標的個案。兒童長期過量攝入鉛，可導致神經系統受損及影響腦部發育。

中心呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。中心已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。

涉事奶粉進口商荷蘭皇家菲仕蘭表示，因應澳門當局就一批荷蘭皇家美素力 1號 (800克) 產品（批號：1W07KPJ，生產日期：2025 年 9 月 30 日，此日期前最佳：2027 年 9 月 30 日）發出的通知，該公司已就有關批次的奶粉進行額外第三方品質檢測，結果顯示鉛含量符合香港及澳門標準。

如消費者已購買該批次之產品並有查詢，可透過以下方式聯絡該公司。

客戶服務熱線 ：

電話：(香港) 852-2280 4731

電話：(澳門) 853-6366 7088

WhatsApp：852-6822 2973

電郵：frisohk@frieslandcampina.com

(星期一至日，上午9時至晚上10時）