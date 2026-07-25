奶粉回收｜澳門驗出皇家美素力1號含鉛超標9倍　籲即停用及下架

澳門市政署今日（25日）表示，接獲當地藥物監督管理局通報，指一批次「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」樣本被驗出重金屬「鉛」含量超出當地食安標準，超標高達9倍。兩部門表示高度關注事件，已即時要求業界下架、回收及停止出售涉事批次產品，並派員到市面巡查，同時呼籲市民若購買涉事產品應立即停止讓嬰幼兒食用，如出現不適應盡快求醫。



澳門市政署今日（25日）表示，接獲當地藥物監督管理局通報，指一批次「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」樣本被驗出重金屬「鉛」含量超出當地食安標準，超標高達9倍。（澳門政府網頁）

據澳門當局公布的檢測結果，涉事產品為「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」，淨含量為800克，批號為「1W07KPJ」，有效日期至2027年9月30日。該樣本經檢測後發現，其鉛含量達每公斤0.2毫克，大幅超出當地《食品中重金屬污染物最高限量》中，規定嬰幼兒配方食品鉛含量上限每公斤0.02毫克的標準。

澳門市政署及藥監局指，經初步排查後表示，涉事批次的嬰兒配方奶粉並未有供應予澳門當地醫院。當局指已即時要求業界下架、回收及停止出售涉事批次產品。為防止問題產品在市面流通，當局表示已派員到市面巡查，並增加抽檢市面嬰兒配方奶粉，其他批次暫未發現異常。

澳門市政署今日（25日）表示，接獲當地藥物監督管理局通報，指一批次「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」樣本被驗出重金屬「鉛」含量超出當地食安標準，超標高達9倍。（澳門政府網頁）

當局提醒，不論市民是透過網購、代購或其他任何途徑購入該批次奶粉，均不應讓嬰幼兒食用。若家長發現嬰幼兒食用涉事產品後出現不適，應盡快帶同幼兒求醫，或到當地各區衛生中心進行健康諮詢。