颱風紅霞｜東鐵綫太和站附近不少塌樹　架空電纜多處受損需時恢復

【颱風紅霞／颱風諾爾／9號風球／熱帶氣旋／移動路徑／天文台／國泰／HK Express ／香港航空／大灣區航空／航班停飛】熱帶氣旋紅霞（Noul）襲港，天文台周日（26日）凌晨1時10分改發9號風球，本港海陸空交通大受影響。直至今早7時10分，天文台改發8號風球。



天文台改發八號信號後，港鐵工程團隊已經在安全情況下出動，全力檢查露天段設施、進行清理及所需的修復工作。港鐵於早上11時表示，已於今早九時許恢復所有露天段服務，除東鐵綫外。然而，由於東鐵綫太和站附近有不少塌樹，架空電纜亦有多處受損，根據團隊現場評估，需較長時間作處理。團隊會繼續努力進行清理及相關修復工作，以逐步恢復東鐵綫服務。



公司呼籲乘客在風暴期間留在安全地方，如需外出請於出門前留意最新服務情況，不需急於前往車站。



港鐵指，東鐵綫有個別地方曾出現跳電的情況，而太和站架空電纜受損需時修復。（港鐵提供圖片）

港鐵指，東鐵綫有個別地方曾出現跳電的情況，而太和站架空電纜受損需時修復。（港鐵提供圖片）

港鐵指，東鐵綫有個別地方曾出現跳電的情況，而太和站架空電纜受損需時修復。（港鐵提供圖片）

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港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲於早上8時表示，按現時評估，有較長露天段，如東鐵綫、屯馬綫、機場快綫、東涌綫及輕鐵等路綫，可能需要較長時間進行檢查及清理。港鐵已動員超過100名工程人員，以及約20架工程車，務求在確保行車安全後，逐步恢復露天段列車服務。現時港鐵隧道段維持有限度服務，港鐵巴士則暫停服務。

至早上9時23分，港鐵宣布，荃灣綫、南港島綫、東涌綫、屯馬綫、機場快綫、迪士尼綫已全綫恢復服務。現時大部分露天段鐵路綫已陸續恢復。（最新詳細港鐵交通情況詳見下方持續更新）

港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲表示，按現時評估，有較長露天段，如東鐵綫、屯馬綫、機場快綫、東涌綫及輕鐵等路綫，可能需要較長時間進行檢查及清理。

【09:23】港鐵最新車務服務安排：

荃灣綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫及迪士尼綫已全綫恢復服務。屯馬綫全綫恢復服務。現時大部分露天段鐵路綫已陸續恢復，工程團隊會繼續檢查餘下露天路段及相關設施，進行清理及復修工作。港鐵呼籲乘客在風暴期間留在安全地方，如果必須外出，記得出門前先留意最新服務情況，不需急於前往車站。

東鐵綫

- 金鐘站至火炭站 10分鐘

- 火炭站至羅湖或落馬洲站（準備中）

輕鐵所有路綫 (614綫及615綫除外) 20分鐘

港鐵巴士暫停服務

高速鐵路（香港段）7月26日下午4時前全部班次取消

【09:00】港鐵最新車務服務安排：

更新車務服務安排：

*觀塘綫全綫恢復服務，東鐵綫紅磡站至火炭站亦已恢復服務。*

港鐵呼籲乘客在風暴期間留在安全地方，如果必須外出，記得出門前，*先留意鐵路綫是否已經恢復服務，不需急於前往車站。*

觀塘綫

* *黃埔站至調景嶺站（有限度服務）10分鐘*

東鐵綫

* *金鐘站至火炭站（有限度服務） 10分鐘*

* *火炭站至羅湖或落馬洲站（準備中）*

【08:35】港鐵最新車務服務安排：

東涌綫九龍站至青衣站恢復服務。

港島綫恢復全綫服務。

輕鐵除614綫及615綫外，其他所有路綫已恢復服務。

港鐵現時服務安排如下：

荃灣綫

- 中環站至荔景站（有限度服務） 15分鐘

- 荔景站至大窩口站（準備中）

- 大窩口站至荃灣站（有限度服務） 15分鐘

觀塘綫

- 黃埔站至彩虹站（有限度服務）15分鐘

- 彩虹站至調景嶺站（準備中）

港島綫

- 堅尼地城站至柴灣站（有限度服務）10分鐘

南港島綫

- 金鐘站至利東站（準備中）

- 利東站至海怡半島站（有限度服務） 15分鐘

將軍澳綫

- 北角站至寶琳站（有限度服務） 10分鐘

- 調景嶺站至康城站（有限度服務） 15分鐘

東涌綫

- 香港站至青衣站（有限度服務） 15分鐘

- 青衣站至東涌站（準備中）

東鐵綫

- 金鐘站至紅磡站（有限度服務） 15分鐘

- 紅磡站至羅湖或落馬洲站（準備中）

屯馬綫

- 屯門站至荃灣西站（準備中）

- 荃灣西站至鑽石山站（有限度服務） 15分鐘

- 鑽石山站至烏溪沙站（準備中）

迪士尼綫

- 欣澳站至迪士尼站（準備中）

機場快綫

- 香港站至博覽館站（準備中）, 市區預辦登機服務暫停

輕鐵所有路綫 (614綫及615綫除外) 20分鐘

港鐵巴士暫停服務

高速鐵路（香港段）7月26日下午4時前全部班次取消