颱風紅霞｜東鐵綫太和站附近不少塌樹 架空電纜多處受損需時恢復
【颱風紅霞／颱風諾爾／9號風球／熱帶氣旋／移動路徑／天文台／國泰／HK Express ／香港航空／大灣區航空／航班停飛】熱帶氣旋紅霞（Noul）襲港，天文台周日（26日）凌晨1時10分改發9號風球，本港海陸空交通大受影響。直至今早7時10分，天文台改發8號風球。
天文台改發八號信號後，港鐵工程團隊已經在安全情況下出動，全力檢查露天段設施、進行清理及所需的修復工作。港鐵於早上11時表示，已於今早九時許恢復所有露天段服務，除東鐵綫外。然而，由於東鐵綫太和站附近有不少塌樹，架空電纜亦有多處受損，根據團隊現場評估，需較長時間作處理。團隊會繼續努力進行清理及相關修復工作，以逐步恢復東鐵綫服務。
公司呼籲乘客在風暴期間留在安全地方，如需外出請於出門前留意最新服務情況，不需急於前往車站。
港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲於早上8時表示，按現時評估，有較長露天段，如東鐵綫、屯馬綫、機場快綫、東涌綫及輕鐵等路綫，可能需要較長時間進行檢查及清理。港鐵已動員超過100名工程人員，以及約20架工程車，務求在確保行車安全後，逐步恢復露天段列車服務。現時港鐵隧道段維持有限度服務，港鐵巴士則暫停服務。
至早上9時23分，港鐵宣布，荃灣綫、南港島綫、東涌綫、屯馬綫、機場快綫、迪士尼綫已全綫恢復服務。現時大部分露天段鐵路綫已陸續恢復。（最新詳細港鐵交通情況詳見下方持續更新）
【09:23】港鐵最新車務服務安排：
荃灣綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫及迪士尼綫已全綫恢復服務。屯馬綫全綫恢復服務。現時大部分露天段鐵路綫已陸續恢復，工程團隊會繼續檢查餘下露天路段及相關設施，進行清理及復修工作。港鐵呼籲乘客在風暴期間留在安全地方，如果必須外出，記得出門前先留意最新服務情況，不需急於前往車站。
東鐵綫
- 金鐘站至火炭站 10分鐘
- 火炭站至羅湖或落馬洲站（準備中）
輕鐵所有路綫 (614綫及615綫除外) 20分鐘
港鐵巴士暫停服務
高速鐵路（香港段）7月26日下午4時前全部班次取消
【09:00】港鐵最新車務服務安排：
更新車務服務安排：
*觀塘綫全綫恢復服務，東鐵綫紅磡站至火炭站亦已恢復服務。*
港鐵呼籲乘客在風暴期間留在安全地方，如果必須外出，記得出門前，*先留意鐵路綫是否已經恢復服務，不需急於前往車站。*
觀塘綫
* *黃埔站至調景嶺站（有限度服務）10分鐘*
東鐵綫
* *金鐘站至火炭站（有限度服務） 10分鐘*
* *火炭站至羅湖或落馬洲站（準備中）*
【08:35】港鐵最新車務服務安排：
東涌綫九龍站至青衣站恢復服務。
港島綫恢復全綫服務。
輕鐵除614綫及615綫外，其他所有路綫已恢復服務。
港鐵現時服務安排如下：
荃灣綫
- 中環站至荔景站（有限度服務） 15分鐘
- 荔景站至大窩口站（準備中）
- 大窩口站至荃灣站（有限度服務） 15分鐘
觀塘綫
- 黃埔站至彩虹站（有限度服務）15分鐘
- 彩虹站至調景嶺站（準備中）
港島綫
- 堅尼地城站至柴灣站（有限度服務）10分鐘
南港島綫
- 金鐘站至利東站（準備中）
- 利東站至海怡半島站（有限度服務） 15分鐘
將軍澳綫
- 北角站至寶琳站（有限度服務） 10分鐘
- 調景嶺站至康城站（有限度服務） 15分鐘
東涌綫
- 香港站至青衣站（有限度服務） 15分鐘
- 青衣站至東涌站（準備中）
東鐵綫
- 金鐘站至紅磡站（有限度服務） 15分鐘
- 紅磡站至羅湖或落馬洲站（準備中）
屯馬綫
- 屯門站至荃灣西站（準備中）
- 荃灣西站至鑽石山站（有限度服務） 15分鐘
- 鑽石山站至烏溪沙站（準備中）
迪士尼綫
- 欣澳站至迪士尼站（準備中）
機場快綫
- 香港站至博覽館站（準備中）, 市區預辦登機服務暫停
輕鐵所有路綫 (614綫及615綫除外) 20分鐘
港鐵巴士暫停服務
高速鐵路（香港段）7月26日下午4時前全部班次取消