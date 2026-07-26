颱風紅霞｜風眼外圍現身　政府飛行服務隊定翼機直奔核心放探空儀

【颱風紅霞／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞襲港，政府飛行服務隊（GFS）周六（25日）上午派出定翼機深入紅霞風眼，為香港天文台投放「下投式探空儀」（Dropsonde），收集風速、風向、氣壓、溫度同濕度等關鍵數據予天文台分析。



政政府飛行服務隊7月25日早上11至12時飛到颱紅霞風眼，投擲「下投式探空儀」搜集數據，圖為紅霞外圍雨帶。（政府飛行服務隊圖片）

政府飛行服務隊7月25日早上11至12時飛到颱紅霞風眼上空，投擲「下投式探空儀」搜集數據，圖為紅霞外圍雨帶。（政府飛行服務隊圖片）

政府飛行服務隊從2016年開始與香港天文台合作，展開投放下投式探空儀任務，以增強和改善香港附近的熱帶氣旋監測。

飛行服務隊的定翼機挑戰者605（Bombardier Challenger 605）周五上午11時至12時再次執行「追風」任務，「一班專業嘅機組人員已經迎著狂風暴雨起飛」，直奔颱風紅霞風眼核心，投放「下投式探空儀」。

政府飛行服務隊7月25日早上11至12時飛到颱紅霞上空，投擲「下投式探空儀」搜集數據，圖為紅霞外圍雨帶。（政府飛行服務隊圖片）

政政府飛行服務隊7月25日早上11至12時飛到颱紅霞風眼，投擲「下投式探空儀」搜集數據，圖為紅霞外圍雨帶。（政府飛行服務隊圖片）

政府飛行服務隊解釋「追風」的重要性，一是助天文台提升預報準確度，因為地面雷達和衞星很難完全掌握風暴內部的立體結構，「追風」取得的第一手數據，能夠填補數據空白；精準數據有助天文台更準確預測颱風移動路徑和強度變化，提早發出預警，減低極端天氣對香港同鄰近地區影響。

飛行服務隊表示，這項寶貴氣象資料不單止支援本地預報，也為鄰近地區的颱風研究同防災工作作出重要貢獻。

天文台7月26日凌晨的雷達圖，顯示出強颱風紅霞的清晰風眼。（天文台圖片）

天文台7月26日凌晨的衞星雲圖顯示出強颱風紅霞的清晰風眼，紅色代表有強對流。（天文台圖片）