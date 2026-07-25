颱風紅霞｜各大口岸交通消息　部份跨境客運巴士、列車服務調整

颱風「紅霞」7月25日下午7時位於深圳市東南方的南海北部海面上，距離深汕155公里、大鵬180公里、福田225公里，中心最大風力每秒38米。預計未來以20公里左右的時速向西北方向移動，25日夜間到26日凌晨以颱風級在深圳到汕尾一帶沿海登陸。目前深圳東部地區分區颱風橙色，中部和西部地區分區颱風黃色和全市暴雨黃色預警信號仍在生效中。



目前，受颱風「紅霞」影響，部份跨境客運巴士、列車進行調整，具體如下:

羅湖口岸

截至目前，暫未收到港鐵停運通知。若改發9號或以上風球，露天段列車、輕鐵及港鐵巴士服務將即時暫停。

文錦渡口岸

文錦渡口岸跨境巴士（華通，粵港）25日晚會正常運營，但掛8號風球訊號，所有跨境巴士公司全部停運。

粵港巴士將於26日午夜12時前停運，8號風球訊號解除後，兩小時內恢復正常運營。

華通巴士於8號風球訊號期間停運，訊號解除後，視路況陸續恢復運營。

蓮塘口岸

永東巴士：商務車和大巴車目前沒有接到停運通知，正常運營。

環島巴士：商務車26日中午12:00前發車的班次暫停服務。大巴車26日下午2:00前發車的班次暫停服務。

粵港直通巴士：26日中午12:00前發車的班次暫停服務；

具體班次的開停情況請以各巴士公司公眾號的實時更新為準。

深圳灣口岸

深圳灣口岸所有跨境巴士公司（環島中港通、華通、永東巴士、深港榮利、粵港）25日晚正常運營，26日如仍掛8號風球訊號所有跨境巴士公司全部停駛，8號風球訊號解除後兩小時內陸續正常運營。

港鐵13號線25日暫無停運計劃，26日運營安排尚未確定，線路是否停運具體通知為準。

皇崗口岸

環島中港通機場線尾班車於7月26日午夜12時發出（南北向）

灣仔線尾班車於7月25日晚11時30分發出(南北向)

荃灣線尾班車於7月25日晚11時40分發出(南北向)

旺角線尾班車於7月25日晚11時30分發出發出(南北向)

油尖線尾班車於7月25日晚10時10分發出(南北向)

觀塘線尾班車於7月25日晚10時10分發出(南北向)

永東機場線尾班車於7月26日凌晨1時發出(皇崗至機場)

迪士尼、東涌大巴 尾班車於7月25日晚8時發出(皇崗至機東涌)

皇巴(穿梭巴士)正常運行，視颱風情況調整班次

具體恢復時間：待香港天文台改掛3號風球訊號後2小時內逐步恢復班次服務。

福田口岸

截至目前，暫未收到港鐵停運通知。若改發9號或以上風球，露天段列車服務將即時暫停。