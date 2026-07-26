颱風紅霞｜發展局加強檢查渠道、斜坡　巡查危險招牌、棚架等

發展局今日（26日）表示，隨着颱風「紅霞」登陸並逐漸遠離香港，局方已即時督導有關部門啟動特別巡查行動，全面檢查河道及渠道，並識別強風過後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物，以保障公眾安全。



渠務署已率先巡查全港約240個容易淤塞的地點、主要河道及渠道的排水情況，並會在需要時立即進行清理。 （發展局 Facebook 圖片）

發展局指，屋宇署已督促私人發展項目承建商，盡快移除長沙灣建築項目樓宇外牆的不穩定棚架。（發展局 Facebook 圖片）

多部門聯合出動 針對高危地點加強檢查

發展局發言人指出，渠務署已率先巡查全港約240個容易淤塞的地點、主要河道及渠道的排水情況，並會在需要時立即進行清理，確保排水設施在最佳狀態，以應對未來可能出現的暴雨。

斜坡安全方面，各負責維修保養人造斜坡的政府部門，正全面視察人流及車流密集地點的斜坡及擋土牆，並會進行所需工程以消除安全隱患。土木工程拓展署會利用「智翱」（SmartAERO）無人機聯控管理平台，為五個指定區域進行天然山坡和人造斜坡檢查，包括筲箕灣耀興道、將軍澳景賢里、黃大仙竹園、港島西薄扶林，以及柴灣翡翠道等易受鄰近山坡地表徑流影響而出現水浸風險的地區。

樹木管理方面，各樹木管理部門已開展颱風後的特別巡查行動，除了移除已倒塌的樹木，亦會針對高人流車流的地點，檢查並清理或圍封有潛在風險的樹木。路政署則已巡查全港主要幹路和道路，清理阻塞道路的障礙物，確保道路可安全使用。

構築物安全方面，屋宇署已展開各區主要街道的巡查行動，重點檢視鬆脫招牌、棚架、窗戶或受損毀建築物所帶來的安全隱患，並會按需要安排政府承建商即時處理潛在危險個案。屋宇署亦已督促私人發展項目承建商，盡快移除長沙灣建築項目樓宇外牆的不穩定棚架，並提醒所有私人建築地盤的註冊承建商及註冊建築專業人士，盡快檢查棚架及其他地盤設施。

發展局指，各樹木管理部門已開展颱風後的特別巡查行動，除了移除已倒塌的樹木，亦會針對高人流車流的地點，檢查並清理或圍封有潛在風險的樹木。（發展局 Facebook 圖片）

呼籲市民保持警覺 發現隱患即時報告

發言人提醒，樹木和構建物特別是招牌，有可能因颱風及大雨過後出現不同程度的不穩，市民如需外出，應保持高度警覺，盡量避免在樹下或招牌下長時間逗留，並應繼續留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。

發言人呼籲，市民如懷疑樹木和斜坡有安全隱患，或發現有危險招牌和棚架等，請即時致電熱線1823或透過手機應用程式「Tell me@1823」向政府報告，以便有關部門盡快作出適當跟進。發展局亦呼籲土地擁有人及物業管理人員，於颱風吹襲後盡快為轄下構築物及樹木完成檢查，並進行適當的風險緩減工作，免生意外。