紅霞．交通持更｜機管局料今晚至明午航班受礙　昂坪纜車夜航取消

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】熱帶氣旋紅霞（Noul）逐漸逼近廣東東部並已增強成颱風，天文台今早（25日）11時45分表示，預料本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，會在下午1時20分改發三號強風信號。



因應天氣狀況，部分渡輪服務將會或已經停航，機管局亦預料今晚至明午的航班會受影響，呼籲旅客在前往機場前務必先向航空公司確認航班狀態。此外，昂坪360也宣布取消原定於今晚舉行的纜車夜航活動。



深圳市氣象台於25日8時將全市颱風白色預警信號升級為藍色，颱風紅霞即將進入深圳市500公里範圍內。（深圳天氣）

機管局署理行政總裁姚兆聰表示，預料今晚至明日中午的航班運作將受到影響，機管局與各大航空公司正積極研究應對方案，預計航空公司會於下午陸續向旅客發布最新的航班狀況。

他又指，機場現已啟動航班重新編配系統，呼籲計劃於今晚或明日出行的旅客，在前往機場前務必先向航空公司確認航班狀態。機管局將於明早舉行新聞發布會，向公眾交代當日受影響航班的實際數量及大概時段。

長榮航空取消班次

另外，長榮航空公布，受颱風「紅霞」影響，今日來往香港與台北的BR858航班（香港往台北）以及BR857航班（台北往香港）均已取消。

機管局署理行政總裁姚兆聰表示，預料今晚至明日中午的航班運作將受到熱帶氣旋紅霞（Noul）影響。（資料圖片／夏家朗攝）

海上交通亦受影響，運輸署宣布部分渡輪服務將會或已經停航；翠華船務公布，因應天文台將改發三號強風信號，旗下多條航線需要調整服務，涉及路線包括馬料水來往東平洲、香港仔來往赤柱與蒲台島、馬料水來往塔門，以及西貢來往滘西村與糧船灣。翠華船務補充，航班會根據天氣情況隨時調整，提醒乘客出發前留意最新公告。

翠華船務公布，因應天文台將改發三號強風信號，旗下多條航線需要調整服務。（翠華船務（香港）有限公司網頁截圖）

富裕小輪的「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」渡輪服務則暫時停止。其中，屯門往來大澳航線，屯門往大澳的尾班船已於上午11時開出，大澳往屯門的尾班船將於下午2時開出；東涌往來大澳航線，東涌往大澳的尾班船已於上午10時開出，大澳往東涌的尾班船亦已於上午11時駛出，復航時間將另行通知。

此外，昂坪360宣布，考慮到賓客安全及纜車服務在三號強風信號下需要暫停運作，決定取消原定於今晚舉行的纜車夜航活動。