澳門驗出美素力1號奶粉一批次含鉛超標　港衞生署設查轉奶粉熱線

澳門當局驗出產自荷蘭的「皇家美素力1號奶粉」(800克)一個批次的鉛含量，可能超出當地標準，受影響批次產品曾分銷到本地市場。



衞生署今日（26日）呼籲市民應立即停止食用一批嬰兒配方奶粉，並留意曾服用相關批次的嬰兒的健康狀況。署方已設立電話熱線（2125 1199），將於今日下午3時至晚上9時運作，以及逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時運作，解答市民有關嬰兒狀況及轉換奶粉的查詢。



澳門當局檢出荷蘭皇家美素力1號奶粉含鉛量超標，本港食安中心今晚（25日）呼籲市民停止讓嬰兒食用。(荷蘭美素佳兒官網圖片)

涉事產品資料如下：

產品名稱：皇家美素力1號（800克）

品牌：皇家美素佳兒

來源地：荷蘭

淨重：800克

此日期前最佳：2027年9月30日

批次：1W07KPJ

進口商：菲仕蘭（香港）有限公司



衞生署表示，食安中心初步調查發現受影響批次產品曾分銷到本地市場。食安中心正加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關產品的回收事宜，暫時未有發現相關產品其他批次鉛含量超標。

食安中心一直透過恆常食物監測計劃，於本地零售點抽取嬰幼兒配方奶粉樣本進行化驗。由2023年至今年6月，食安中心已在市面抽檢超過2,000個嬰幼兒配方奶粉的樣本作化學及微生物包括鉛含量檢測，並沒有鉛含量超標的個案。

衞生署表示，如家長為孩子轉換配方奶粉，須留意:

（一）選擇適合孩子年齡的配方奶粉；

（二）不同品牌的奶粉通常有不同的沖調方法，所以要詳細閱讀新牌子配方奶粉包裝上的沖調說明；及

（三）轉換奶粉後孩子的大便次數、質地及顏色可能有改變。這是因為不同品牌奶粉的添加成分（例如鐵質、益生素等）會略有不同，這變化都是正常現象。



詳情可參閱衞生署網頁「為孩子轉換配方奶粉注意事項」。

署方表示，鉛對人體並無重要功能，體內的血鉛水平能夠維持愈低，對健康愈好。急性接觸高劑量的鉛可能會導致腹痛和嘔吐。視乎體內鉛含量，長期暴露於鉛會對健康造成影響，包括神經發育系統影響、貧血、高血壓、腸道症狀、腎功能受損和神經系統受損等。

衞生署呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。