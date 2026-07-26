颱風紅霞｜數百航班取消或延誤　加國旅客航班兩度延誤滯留機場

受颱風「紅霞」影響，香港機場今日（26日）有數百航班取消及延誤。天文台於下午12時40分改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號，大部分航班亦陸續恢復運作。



有旅客航班延遲兩日，無奈需要滯留，不過認為突發天氣狀況無可避免，理解航空公司的決定。亦有準備出發旅行的港人稱，航班僅延誤數小時，對原訂計劃影響不算大，是「不幸中的大幸」。



受颱風「紅霞」影響，香港機場今日（26日）有數百航班取消及延誤。（鄧倩螢攝）

有不少旅客在長椅閉目休息，亦有人準備睡袋和棉被。（鄧倩螢攝）

有零星旅客索性「打地鋪」休息。（鄧倩螢攝）

機場航班中午後陸續恢復 登機櫃檯現人龍

機管局表示，大部分航班於中午過後陸續恢復，目標明早所有航班正常運作。接近下午兩點左右，機場部分登機櫃檯出現人龍，不過未見混亂情況。同一時間，有不少候機旅客相信因航機取消或延誤滯留機場，攤坐在長椅上休息，亦有零星旅客索性「打地鋪」。

機場的航班資訊顯示屏顯示，今日有不少班機取消。（鄧倩螢攝）

機場下午開始有人龍，不過大致有秩序。（鄧倩螢攝）

有旅客航班兩度延誤 滯留機場

旅客Caryl表示，原訂昨日晚上離港返回加拿大，但到達機場後方被告知航班會延誤到今早7時，但今日航班再次延誤，預計明日（27日）下午才能出發離港。由於坊間不少酒店都已經客滿，難以找到住宿地方，故無奈需要滯留機場。Caryl稱，未曾預料會有颱風出現，行程大受影響，但她認為天氣偶爾有突發狀況屬無可避免之事，故理解航空公司的決定。

旅客Caryl班機被延遲兩日，無奈需要滯留機場。（鄧倩螢攝）

市民請假去旅行 班機可同日出發為「不幸中大幸」

鄧小姐亦同樣受航班延誤影響，她原訂今早8時登機離港，不過由於早上仍懸掛八號風球，故班機延遲至下午6時。她指，由於這次特意請假旅行，故原本也擔心航班會延誤至明天，令行程被打亂，不過最終仍能同日出發，因此影響不算太大，是「不幸中的大幸」，亦對航空公司的安排頗爲滿意。

來自日本的Yuki原訂今晚飛往泰國的班機被延誤兩小時，行程大受影響。（鄧倩螢攝）

內地旅客安小姐稱，航班延誤2小時對行程影響不大。（鄧倩螢攝）

日本旅客未料有颱風 稱行程大受影響

來自日本的Yuki則原訂今晚10時離港到曼谷，不過航班被延誤2小時。她表示，本身對於香港天氣不太熟悉，故對颱風狀況不知情，沒有提前作出準備，因此今日發現班機延誤時感到有些困惑。Yuki續指，其行程受到影響，而且朋友會於曼谷機場接機，但由於她會遲到約2小時，即凌晨時間才到達當地，故「感到有些不好意思」。不過，她亦稱，天氣情況難以控制，故理解相關安排。

往杭州班機延誤兩小時 旅客稱不受影響滿意安排

內地旅客安小姐則指，原訂今日下午4時出發到杭州，航班延至6時出發。她覺得「也就照樣多等一會兒」，行程亦未受影響，故認為航空公司的安排「尚算不錯」。