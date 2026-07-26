流感｜6歲女童確診甲流併發休克　潛伏期內曾到日本列輸入個案

衞生署衞生防護中心今（26日）表示，正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的6歲女童，因潛伏期期間在日本旅遊，被列作輸入個案。她於7月24日被帶到威爾斯親王醫院急症室求診，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。醫院於當日為她採集呼吸道樣本進行化驗，結果證實對甲型流感病毒（H1）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。她目前仍然留醫，已轉往普通病房接受治療，現時情況穩定。



衞生防護中心表示，正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的6歲女童。（資料圖片）

衞生防護中心指，初步調查結果顯示，女童已接種2025／26年度季節性流感疫苗。由於病人在潛伏期，即7月16日至19日內曾到日本旅遊，因此中心將此個案列作輸入個案。女童的其中一位家居接觸者近日出現輕微上呼吸道症狀，對流感病毒呈陰性反應。中心會繼續調查個案。

料流感活躍程度未來數周維持高水平

中心表示，香港自6月底進入流感季節，流感活躍程度持續上升。參考以往的監測數據，中心預料流感活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，預料流感活躍程度在未來數周會維持在高水平。

中心提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

建議市民乘搭公共交通工具或身處人多擠迫地方戴口罩

中心呼籲，公眾應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。鑑於本港現正處於流感季節，加上新冠病毒活躍程度顯著上升，高危人士到人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。一般市民乘搭公共交通工具或身處人多擠迫的地方時，亦建議佩戴外科口罩。