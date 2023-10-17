甲流｜今年錄21宗兒童嚴重個案5人死　醫管局籲早打針防冬季流感

冬季流感高峰期將至，醫管局表示今年至今錄得21宗兒童流感嚴重併發症個案，當中5人死亡，七成半未接種疫苗，近數星期持續有兒童因流感入院，部份病情嚴重，至今錄得近250宗幼兒中心或學校爆發流感。醫管局稱需提早至少6星期開始接種疫苗，擔心入冬後兒童未打針，屆時無足夠保護力，呼籲家長盡快帶小童接種流感疫苗。



醫管局呼籲家長盡快為子女接種流感疫苗。（資料圖片）

今年21宗兒童流感嚴重個案 7成半沒接種疫苗

兒童醫院兒童及青少年科副顧問醫生郭美均表示，本港今年至今日錄得21宗兒童流感嚴重併發症個案，當中5人死亡，七成半未接種疫苗，至今亦錄得近250宗幼兒中心或學校爆發流感。

近數周5歲以下幼童因流感入院比率最高

她說，最近數周持續有兒童感染流感入院，部份兒童病情較嚴重，當中5歲或以下幼童因流感入院的比率為所有年齡組別中最高。

郭續稱，本港現時季節性流感的整體活躍程度維持高水平，目前未見有回落趨勢。她稱今年是首個解除口罩令後的冬季，對9歲以下未曾接種流感疫苗兒童而言風險較高，擔心入冬後緊接有冬季流感，未打流感針兒童或無足夠保護力。

本港今年至今日錄得21宗兒童流感嚴重併發症個案，當中5人死亡，七成半未接種疫苗。圖為兒童醫院。

郭美均指出，過去3年大眾專注力主要在新冠肺炎，加上有防疫措施，故流感情況不太嚴重，隨著學童復課後增加群體活動，較易出現感染。

流感疫苗至少要在高峰期前6星期接種才夠抗體

她稱，去年醫管局打流感針次數達到45萬次，較前年上升17%。她再三提醒家長，未曾接種流感疫苗兒童需要打兩針，第一、二針需相隔28天，加上要等多14天才能產生足夠抗體，故至少要提早6星期接種，呼籲家長盡快帶同子女去打針，「希望大家明白而家個局勢係咁樣，迎戰冬流趁呢個時候參與。」

她引述世衞生估計，指今年肆虐的流感病毒主要是H1N1，美國疾控中心分析流感疫苗對兒童抵抗H1N1病毒的保護力達7成，相對以往的流感針保護作用更大。兒童醫院預料，流行的流感病毒株會不時轉變，疫苗的成分亦會相應調整。