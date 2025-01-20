甲流｜內地多人面癱嘴角歪斜　專家：這次病毒或更易侵犯面神經

內地多名民眾感染甲型流感後出現面癱的情況，引發關注。有專家指，「這次的流感病毒可能相對更容易侵犯到面神經。因此，即便是免疫力較強的人，也可能因過度免疫反應而中招」。



甲型流感病毒（H1N1）肆虐內地，多名民眾感染甲型流感後出現面癱，引發關注。（VCG/示意圖）

重慶市兒童醫院內，呼吸道傳染病患者增多。（視覺中國）

綜合內媒報道，42歲的南京市民張女士出現發燒、咳嗽、全身酸痛等一系列症狀，確診為甲型流感。就在自覺康復時，她突然發現自己左臉僵硬，無法正常微笑，眼睛也難以完全閉合，還伴有耳後疼痛。近日，她在家人陪同下前往東部戰區空軍醫院神經內科就診，被診斷為面神經炎。

該院神經內科焦冬生主任表示，「患者來的時候，我們一看就是典型的周圍性面癱」。近期科室已經接診多例類似患者，他們都有一個共同點——在流感發病後不久出現了面神經炎的症狀，「包括嘴角歪斜、眼睛閉合困難、出現大小眼、額紋變淡或消失等，有部分患者還會出現舌前端味覺減退、喝水時漏水、甚至流口水的情況。由於面部肌肉癱瘓，病人進食時食物也容易殘留在口腔內，影響正常生活」。

目前甲型流感病毒（H1N1）在內地處於高發態勢，焦冬生解釋，流感病毒是一種具有高度傳染性的呼吸道病毒，它不僅會引起呼吸道症狀，還可能對神經系統造成影響，「流感病毒進入人體後，免疫系統會對其進行攻擊，但如果病毒表現的免疫特性與面神經成分相似，免疫系統就可能誤傷自身面神經」。

在上海的醫院內，流感患者中甲流佔比較高。（視覺中國）

甲型流感病毒（H1N1）肆虐內地，多名民眾感染甲型流感後出現面癱，引發關注。（VCG/示意圖）

專家：這次流感病毒或相對更容易侵犯到面神經

由於面神經負責控制面部表情肌的運動，一旦受到免疫攻擊，就可能導致急性周圍性面神經炎的發生。焦冬生說，「不同流感亞型引發的免疫反應不完全一樣，就類似於此前新冠病毒會造成部分人的嗅覺、味覺減退，而這次的流感病毒可能相對更容易侵犯到面神經。因此，即便是免疫力較強的人，也可能因過度免疫反應而中招」。