感冒小巴司機撞斃八旬翁　上司勸休息仍堅持服藥下開工　囚14月

七旬小巴司機在沙田駕駛69K路線時，撞倒一名正橫過行人輔助線的八旬翁，老翁最後傷重不治。小巴司機今（27日）在荃灣裁判法院（暫代區域法院）承認一項危險駕駛導致他人死亡罪（DCCC1535/2025）。案情透露被告當天患感冒，曾兩度服食有睡意的藥物，其上司亦曾叫他休息，但被告堅持上班。暫委法官韋漢熙判刑時指，被告低估藥力的副作用，他在明知身體狀況欠佳下仍駕駛，屬加刑因素。判他入獄14個月，並須停牌及需自費參加駕駛改進課程。



被告李友誠（71歲，小巴司機）被控一項「危險駕駛導致他人死亡」罪，指他於2025年2月24日，在香港新界沙田穗禾路N1814號燈柱附近，危險駕駛一輛小巴，引致溫姓男子死亡。

小巴司機李友誠事發後在小巴上等待警方協助調查。（左朗星攝）

被告李友誠駕駛的小巴，在火炭穗禾路與麗禾里交界撞傷一名八旬翁。（左朗星攝）

現場地面遺下一條血路。（左朗星攝）

當時小巴上有數名乘客。（左朗星攝）

一輛小巴在火炭穗禾路與麗禾里交界撞傷一名男子，警員在場調查。（左朗星攝）

事主持枴杖過馬路時捱撞

案情指，被告案發當天傍晚約6時48分駕駛69K路線小巴，沿穗和路前往華翠園，當時車上有數名乘客。當車駛至案發路口時，82歲男事主手持枴杖，在行人輔助線上穩步行走。事主行到過路位中間時，小巴駛近，被告刹車及留下刹車痕，隨之撞到事主，然後停下。同日下午6時56分，救護到達現場，看到事主躺在地上流血及不省人事，送往醫院後傷重不治。死因為頭部、軀幹及上下肢多處鈍力損傷，伴有顱骨、脊骨及肋骨骨折。

行車紀錄儀顯示被告一直向前望

被告在警方查問時稱：「⋯⋯我掛住調校個收費機，之後突然發現有個阿伯在我車前約3至4米由右至左過馬路，我已經急剎車，不過車頭都係撞到佢，然後佢就頭落地跌低咗。」惟車上的行車紀錄儀顯示，被告案發時一直向前望，沒有操作收費機。

被告在錄影會面中表示，他駕駛小巴17年，駕駛涉案路線8年，對該路段熟悉。他當時沒想到輔助線會有行人。

上司曾叫休息但被告堅持上班

案發前一天日，被告患了上呼吸道感染，曾前往求診。醫生處方有睡意的咳藥水等藥物被告，被告亦知藥物有睡意。案發當天，被告兩度服藥。上司叫被告休息，但他表示過往都不會因感冒打瞌睡，覺得身體沒有問題，並堅持上班。

被告視力未達駕駛商用車標準

案發後四天，被告獲安排進行白內障手術。醫療報告顯示，至2024年10月中，被告雙眼的視覺敏銳度為20/70，未達正常標準及駕駛商用車輛要求。此外，被告雙眼有輕微白內障、雙眼輕微黃斑前膜及輕微非增生性視網膜病變。

辯方求情指被告駕駛態度正常

控方指，被告現年71歲，小學學歷，月入約1.6萬，與妻兒同住。辯方另求情指，由事主踏出安全島至案發僅歷時數秒。此外，被告一直努力工作，駕駛態度正常，今天全家陪同出庭，反映他對家庭負責。被告聞言痛哭。

有長期乘客為被告撰求情信

韋官在判刑時引述求情指，被告因駕駛時分神導致意外，對事件感到悔疚、傷感和自責。被告案發後曾到現場路祭致哀，望對事主家人致歉，承諾不再駕駛。此外，數名涉案路線的長期乘客亦有為被告撰寫求情信，指被告駕駛態度良好，對乘客有禮貌。

官稱若夠專主應看到事主

韋官判刑時指，案發時事主非突然步出，而是行動緩慢地走到路中間，而且案發路段照明充足。如果被告足夠專注，必然可以看見事主。然而行車紀錄儀反映，被告案發時沒有垂頭調校收費機，故接納控方案情所指，被告在案發時未有因此分心。

明知身體狀態欠佳仍駕駛屬加刑因素

韋官稱，被告因感冒服藥導致分神，因此他雖然直視前方，仍然對事物視而不見或反應遲緩，顯然低估了藥物的副作用及影響，且他案發時其視力敏銳度未達要求，更沒有佩戴眼鏡，影響了他察覺事主的能力，他在明知自己身體狀況的情況下仍然駕駛，同屬加重刑責。在考慮他認罪及過往紀錄良好等因素後，終判囚14個月、停牌及需自費參加駕駛改進課程。