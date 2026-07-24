九巴車長取車遭撞斃　排車員脫危駕罪但不小心駕駛罪成　還押候判

九巴車長在九龍灣車廠取車時，疑遭一名排車員所駕駛的車撞斃，排車員疑未察覺撞到人，事主事隔約3小時始被發現。肇事車長被控危險駕駛導致他人死亡，案件(DCCC 164/2025)今（24日）在區域法院裁決。去官練錦鴻裁定司機危駕罪名不成立，但不小心駕駛罪成，把案押後至8月12月判刑，期間被告需還押及索取社會服務令等報告。



被告孫偉亮（46歲）被控於2023年9月7日，在九龍灣車廠5樓，在道路上危險駕駛一輛公共巴士，引致羅育權死亡，但經審訊後只被裁定小心駕駛罪成。

九巴車長被發現倒臥天台行車道上，事發時正值早上取車上班期間。（翁鈺輝攝）

據了解九巴車長被發現倒臥天台行車道上，事發時正值早上取車上班期間，他在被撞後近3小時才被發現。（翁鈺輝攝）

九巴車長被發現倒臥天台行車道上，事發時正值早上取車上班期間，他在被撞後近3小時才被發現。（翁鈺輝攝）

九巴九龍灣車廠在2023年9月7日，有男車長疑被車撞至昏迷送院。（翁鈺輝攝）

據九巴車長被發現倒臥天台行車道上，事發時正值早上取車上班期間，他在被撞後近3小時才被發現。（翁鈺輝攝）

九巴九龍灣車廠男職員疑捱車撞，昏迷送院搶救後不治。（翁鈺輝攝）

被告孫偉亮案發時是九巴的排車員，他在區域法院被裁定危駕罪不成立，但不小心駕駛罪成。(黃浩謙攝)

事主被撞後約3小時後才被發現

案情指，事主當日凌晨4時47分經過巴士車頭，並走到巴士後方。被告隨後登上該巴士，並開車撞到事主後落車離開。事主在7時許被發現倒臥在天台，沒有呼吸脈搏，送院證實身體多處受傷，傷重不治。九巴指引訂明，司機倒車時須打開側窗，並在必要時響號，及以極慢速度行駛。

控方指被告無響號警告

法證專家認為，案發時被告以約平均每小時15至16.1公里的車速倒車時撞到事主。控方認為被告倒車時沒留意巴士後方情況，巴士車速過高，沒有響號警告，導致意外。

巴士後方4個感應器失靈

偉華汽車修理公司職員李文輝供稱，事發後1個月應警方要求，曾檢查肇事巴士，他發現巴士右後方有4個感應器失靈，無法感應車尾的物體。