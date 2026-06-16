九巴排車員涉撞斃同事　被告稱有望後鏡未見事主　倒車未覺撞到嘢

九巴排車員涉在2023年於九龍灣車廠倒車撞斃同事案今（16日）續，被告出庭自辯。他指登上巴士時看不見事主，也不覺倒車時「撞到嘢」，強調他當時有望後視鏡。案件押後至7月24日裁決。



被告孫偉亮（46歲）被控於2023年9月7日，在九龍灣車廠5樓，在道路上危險駕駛一輛公共巴士，引致羅育權死亡。

九巴九龍灣車廠男職員疑捱車撞，昏迷送院搶救後不治。（翁鈺輝攝）

被告任車長亦兼任排車員

被告孫偉亮今自辯時稱，他是車長並兼任排車員，有近8年排車經驗。案發當日，他在5樓天台停車場E及F區排車，負責15輛巴士，包括肇事巴士RJ5671。他排車後便駕駛另一巴士工作，事主最終由孫的同事發現倒臥在RJ5671車底。孫獲同事告知後，始知發生意外。

倒車時未覺撞到嘢

孫稱，他不認識事主，他當日駕駛的肇事巴士事前由同事張國松啟動，孫由車尾走到車頭，「見到架車着咗大掣」。他取車和上車時都看不見事主，也沒感覺倒車時「撞到嘢」。最終孫的同事發現事主在肇事巴士車底，送院不治。

孫否認未有察看後方

孫稱，案發時約有10名排車員在天台工作，法官練錦鴻引述昨日證供指有清潔工人，問孫：「嗰啲係咪人嚟㗎？」被告同意。

控方質疑，孫沒有望巴士後方，孫否認並重申有看後方。控方亦質疑，片段顯示孫沒抬頭看後視鏡螢幕，孫也否認，指他「坐喺度」已經望到。

案件編號：DCCC 164/2025