颱風紅霞｜運頭塘邨多棵老榕樹齊吹倒　樹博士：硬地種植無法企穩

颱風紅霞昨日襲港，多區出現塌樹。其中於大埔運頭塘邨，多棵大樹連根拔起，有「樹博士」之稱的教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇指，當局使用硬地種植，並將榕樹困在一米乘一米的小樹園，使樹木的根不能散出去；當樹木長大變得當風，便容易因「企唔穩」被吹倒。



詹志勇表示，小樹園的種植方法僅適用於如路邊等，空間不足的地方，並指該處有足夠土地，對做法感到詫異及莫名奇妙，形容是百思不得其解，「你明明有空間，有條件、機會，整鬆個土壤，點解香港就硬係唔肯咁做？」



颱風紅霞7月26日襲港，大埔運頭塘邨內近10棵老榕樹被吹倒，連根拔起，可見根部甚小。（讀者提供）

颱風紅霞7月26日襲港，大埔運頭塘邨內近10棵老榕樹被吹倒，連根拔起，可見根部甚小。（讀者提供）

颱風紅霞7月26日襲港，大埔運頭塘邨內近10棵老榕樹被吹倒，連根拔起，可見根部甚小。（讀者提供）

硬地種樹令樹根無辦法散到出去 樹冠愈來愈重 大風一吹就倒

詹志勇表示，當局使用硬地種樹、而非草地，限制了樹木的生長，「啲泥壓到好實，嗰啲根冇辦法散到出去」。他續指，運頭塘邨多棵榕樹倒下皆因樹被困在一米乘一米的的小樹園，樹根不能散出去，「啲根就困晒係嗰四方形，細棵嘅時候就企得到，種到咁上下，佢個樹冠愈嚟愈重，啲根又散唔到出去，企唔穩大風吹就冧。」

他形容每當颱風襲港，樹木倒塌的原因都如出一轍。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇（資料圖片／盧翊銘攝）

小樹園設計因空間不足 僅適用於行人路

詹志勇指出，一米乘一米的的小樹園僅適用於在路邊種樹，因行人路空間不足而設置，反觀運頭塘邨種樹的土地充足，足夠讓榕樹生長，無需以小樹園方法種植。

大樹在風雨中倒塌，阻礙了行人路。（石國威攝）

有條件整鬆個土壤令樹根散出去 點解唔肯咁做？

他對當局的做法感到詫異及莫名奇妙，形容是百思不得其解，「你明明有空間，有條件、機會，整鬆個土壤，將啲泥整靚佢，令啲根散出嚟，𠵱種方法喺大部份地方都係咁做，點解香港就硬係唔肯咁做？」

榕樹會長出氣根，如落到地後會變成新樹幹，支撐樹冠擴展，從幸存的兩棵榕樹可見，只有主樹幹支撐樹冠，並且「奀挑鬼命」。

颱風紅霞昨日襲港，大埔運頭塘邨，多棵大樹被吹至連根拔起。（讀者提供）

紅霞「東登」 往不當風的位置會變得「食風」

詹志勇續說，每當有超強颱風襲港，例如超強颱風山竹及樺加沙，大部份弱樹都會被吹倒；當新一批樹木長大，開始變得食風，又會被吹塌。他指，是次紅霞是從東面登陸，以往較少在香港發生，故以往不當風的位置會變得「食風」；過往未被吹倒的樹，亦會在今次被吹塌。

料採用硬地種植只因易打理

詹志勇以新加坡為例，同樣是屋苑範圍內有一片空地，惟新加坡所有空地均會使用泥地種草及樹，不會使用混凝士及磚頭。他認為，香港使用硬地種植，只因更易於打理，建議當局日後在新土地使用泥士種植，至於現有用來種植的硬地，只要願投放資源，亦可轉成泥地。