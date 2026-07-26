颱風紅霞．有片｜東鐵綫太和站塌樹　大埔粉嶺接駁巴人龍不見盡頭

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞正逐漸遠離本港，天文台於今日（26日）中午12時40分改發三號強風信號。隨着八號風球除下，大批打工仔即時出門趕返工。由於港鐵東鐵綫太和站附近不少塌樹，架空電纜多處損毀，粉嶺至大埔墟站未能恢復服務，港鐵安排免費接駁巴士行走大埔墟站至粉嶺站，沿途停太和站。有網民拍攝到大埔墟站外及粉嶺站外出現長長的候車人潮，有人直擊人龍不見盡頭，直言：「根本不是盡頭。」、「去粉嶺接駁巴士多人多到見唔到盡頭」。



至下午近2時，港鐵宣布，工程團隊已完成太和站附近的復修工作，並在確認安全後，東鐵綫全綫服務正陸續恢復。



大埔墟港鐵站外的行人隧道已出現大批候車乘客。（Shanshan9841圖片）

每逢八號風球除下，港鐵站及巴士站必然出現趕上班的人潮。今日下午轉掛三號風球後，大埔墟港鐵站外的行人隧道已出現大批候車乘客。根據讀者提供的片段可見，大批市民正在行人隧道內排隊，人龍塞爆整條行人隧道，連拍片者都不禁說道：「根本不是盡頭。」

同一時間，由粉嶺前往大埔墟站的接駁巴士站，亦出現長長人龍。而粉嶺居民留言指，人龍排到嘉福，「條龍遠都見唔到個站」，不過他又補充其實排隊大約需時15分鐘左右。

由粉嶺前往大埔墟站的接駁巴士站，亦出現長長人龍。（Yuen Kim圖片）