颱風紅霞｜風暴期間21人受傷　錄331宗塌樹報告　8宗水浸報告

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞襲港，天文台昨晚（25日）及今日（26日）凌晨先後發出8號及9號風球，至下午12時40分才改掛3號風球。政府公布，截至中午12時，9名男子和12名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治；截至下午1時，政府1823電話中心及消防處分別收到88宗和243宗塌樹報告，渠務署則收到8宗水浸報告；而截至下午1時10分，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有246人入住。



渠務署緊急應變隊伍於堅彌地城新海旁處理水浸。（渠務署Facebook圖片）

渠務署緊急應變隊伍於布格仔村處理水浸個案。（渠務署Facebook圖片）

渠務署緊急應變隊伍在強力排水機械人「龍吸水」協助下，於沙頭角公路近担水坑處理水浸。（渠務署Facebook圖片）

渠務署緊急應變隊伍及強力排水機械人「龍吸水」於屏山橋旺街處理水浸。（渠務署Facebook圖片）

8宗水浸個案全於一至兩小時內完成清理

渠務署表示，截至今日下午1時30分，共確認8宗水浸個案，分別位於沙頭角公路近担水坑、粉錦公路近安圃村、大埔洞梓村、石湖圍青山公路新田段交界、堅彌地城新海旁、粉嶺布格仔村、屏山橋旺街和坪輋大埔田。經署方緊急應變隊伍的努力，以及強力排水機械人「龍吸水」的協助下，全部個案已經於一至兩小時內完成清理，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。

截至上午11時，消防處收到189宗塌樹報告，消防員一直在各區清理對公眾構成危險的塌樹，現時大部分個案經已完成。（消防處Facebook圖片）

截至上午11時，消防處收到189宗塌樹報告，消防員一直在各區清理對公眾構成危險的塌樹，現時大部分個案經已完成。（消防處Facebook圖片）

截至上午11時，消防處收到189宗塌樹報告，消防員一直在各區清理對公眾構成危險的塌樹，現時大部分個案經已完成。（消防處Facebook圖片）

消防：189宗塌樹個案現大部份完成清理

消防處指，颱風紅霞襲港期間，香港多區均有樹木倒塌。截至上午11時，消防處收到189宗塌樹報告，並一直在各區清理對公眾構成危險的塌樹，現時大部分個案經已完成。另外，處方今日清晨分別在新油麻地避風塘和香港仔西避風塘處理兩宗船隻事故。油麻地個案中有三人被困，並無受傷，消防協助他們回到岸邊。

民安隊員巡邏多個高危岸邊，勸喻10多名市民遠離險地，未發生意外。（民安隊Facebook圖片）

風暴期間，民安隊水災搶救隊駐守北區、大澳及鯉魚門應對水浸。（民安隊Facebook圖片）

民安隊員巡邏多個高危岸邊，勸喻10多名市民遠離險地，未發生意外。（民安隊Facebook圖片）

民安隊動員265名隊員 巡查高危岸邊勸喻10多名人遠離險地

民安隊表示，隊方於7月25日晚9時啟動指揮中心，動員逾265名隊員，落實超前部署與救援任務。風前備妥器材並協助大澳居民防風防浸；風暴期間，水災搶救隊駐守北區、大澳及鯉魚門應對水浸，隊員巡邏多個高危岸邊，勸喻10多名市民遠離險地，未發生意外。另外，隊方已妥善處理荃灣、中環等地5宗塌樹及圍欄阻塞事件，確保道路暢通。

颱風襲港期間，醫療輔助隊共出動超過200名隊員，全力支援消防處救護車工作。（醫療輔助隊Facebook圖片）

醫療輔助隊共協助60多名傷者

醫療輔助隊表示，颱風襲港期間，共出動超過二百名隊員，分兩班制輪流當值，前往全港多個訓練中心、十多個指定消防處救護站及民政署庇護中心，全力支援消防處救護車工作，並在社區中心設立急救站提供即時急救服務，整個行動合共處理咗60多名傷者。

路政署安排道路維修保養承建商派遣近50隊巡邏隊，巡查全港主要道路及主要巴士路線。（路政署Facebook圖片）

路政署安排道路維修保養承建商派遣近50隊巡邏隊，巡查全港主要道路及主要巴士路線。（路政署Facebook圖片）

路政署協助清理石澳道棚架 路段下午2晚已重開

路政署表示，今早在安全情況下安排道路維修保養承建商派遣近50隊巡邏隊，巡查全港主要道路及主要巴士路線，並即時向署方匯報及按需要安排其他應急隊伍，包括樹隊及清渠隊立即處理影響行車安全的緊急情況，以盡快開通受影響的公共道路。

路政署協助清理今早在石澳道塌下導致道路全封的棚架，該路段約下午2時已重開。（路政署Facebook圖片）

巡邏隊已於中午12時完成巡邏全港主要道路及主要巴士路線，其間發現的塌樹及淤塞排水渠亦已陸續清理，所有受影響一度全封的路段現已恢復行車。另外，路政署已協助清理今早在石澳道塌下導致道路全封的棚架，該路段約下午2時已重開。

土力工程處沒有接獲山泥傾瀉報告。（土力工程處Facebook圖片）

土力處指無接獲山泥傾瀉報告

土力工程處指，沒有接獲山泥傾瀉報告，處方今日下午利用無人機聯控管理平台「智翱」（SmartAERO），於將軍澳及筲箕灣耀興道一帶進行無人機巡查，相關飛行工作已完成，初步未有發現異常情況。處方指，風暴過後本港仍可能受大雨影響，山泥傾瀉風險仍會持續上升，天文台及土力工程處會在需要時發出山泥傾瀉警告，呼籲市民遠離斜坡。

民青團隊支援各區開展善後及清理工作。（民青局Facebook圖片）

民青團隊支援各區開展善後及清理工作。（民青局Facebook圖片）

民青團隊支援各區開展善後及清理工作。（民青局Facebook圖片）

出動關愛隊等了解社區情況

民青局指，颱風過後，為加快社區復原步伐，民青團隊正全力總動員，支援各區開展善後及清理工作。各區民政處正積極協調其他部門及機構，並聯同地區治理「三駕馬車」，包括區議員、關愛隊以及地區「三會」委員，主動了解社區的情況，提供適切支援，讓善後工作更有序、更有效率。

機電工程署團隊到不同位置緊急維修 排除安全隱患

房屋署表示，颱風「紅霞」襲港期間，邨管團隊及承辦商無懼風雨，迅速展開清理工作，即時移除倒塌樹枝，盡力減低對居民的影響。機電工程署指，隨着颱風慢慢遠去，為咗令市面盡快回復正常，團隊把握時間分頭行事，到不同位置巡查、檢查及緊急維修，例如在重要交通交匯點檢查交通燈系統，在港珠澳大橋口岸檢查自動車輛清關支援系統及其他設施，確保系統運作正常，排除安全隱患。

漁護署郊野公園分署人員在西貢西郊野公園進行清理樹木工作。（漁護署圖片）

漁護署表示，隨著紅霞逐漸遠離本港，漁護署人員今日隨即到各郊野公園及塱原自然生態公園巡查，檢視設施、樹木倒塌同埋道路阻塞的情況，並清理塌樹同安排維修損毀設施，以盡快重新開放受影響路段及設施供市民使用。

警員清理倒塌的樹木。（警務處Facebook圖片）

警員清理倒塌的樹木。（警務處Facebook圖片）

警方呼籲，​紅霞雖逐漸遠離，但強風暴雨仍持續，市民應提高警覺並注意，遠離海岸，切勿前往岸邊觀浪；提防山泥傾瀉，途經斜坡、大樹時要多加留意；注意高空雜物，要慎防招牌及棚架鬆脫掉落。