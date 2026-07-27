長者義工跨境深圳做白內障手術 手術提速無須等候成熟期

「政府醫院等了差不多兩年，仲要等佢『熟』先做得。」工聯會義工丘女士在政府醫院輪候白內障手術長達兩年，因政府醫院要求患者白內障完全成熟才可施術。她近日透過工聯會與希瑪醫療集團合辦的「睛彩人生」白內障義診計劃，兩周前報名，已獲安排下月14日北上深圳接受手術，直言「真係好快」。



由工聯會與希瑪醫療集團合作推出的「睛彩人生」白內障義診計劃，今日（27日）下午舉行啟動禮。計劃首階段提供32個名額，對象為長期服務工會的基層長者義工，提供一條龍免費治療，涵蓋術前檢查、人工晶體植入手術、術後三次覆診及所需藥物。工聯會理事長黃國表示，計劃成本較常規手術節省約一半，受惠者毋須憂心經濟負擔。



任職工聯會義工多年的丘女士近期透過工聯會與希瑪醫療集團合辦的「睛彩人生」白內障義診計劃報名，已獲安排下月 14 日施術。

由工聯會與希瑪醫療集團合作推出的「睛彩人生」白內障義診計劃，今日（27日）下午舉行啟動禮。

免等白內障「熟」 經香港初步評估合適可接受手術

勞工及福利局副局長何啟明致辭指，香港公立醫院白內障手術輪候久，基層長者常要等候數年。善用大灣區醫療資源，有助市民及早接受手術。

參與計劃長者無需等候白內障「成熟期」，經香港初步評估合適，可到深圳希瑪集團醫院接受手術。醫院由希瑪集團管理，院址鄰近羅湖口岸，由口岸直達醫院僅需5至10分鐘路程。

丘女士坦言最初對北上就醫有所疑慮，得悉院方屬香港集團管理、備有粵語醫護團隊後重拾信心。

勞工及福利局副局長何啟明致辭指，香港公立醫院白內障手術輪候久，基層長者常要等候數年。善用大灣區醫療資源，有助市民及早接受手術。

效果理想擬自費做第二隻眼 費用7800元人民幣

丘女士透露，計劃涵蓋一隻眼的費用，若術後視力恢復理想，她打算自費以7,800元人民幣為另一隻眼做手術。「一隻眼無近視、另一隻500度，會唔平衡。」本港私家醫院白內障手術收費不菲，日間手術隨時要1.5萬至4.6萬港元，住院手術更高。她表示，即使自費亦比香港私家醫生收費便宜數萬元。

林順潮：後續考慮把服務擴及雙目視障

亮睛工程慈善基金主席林順潮在啟動禮上稱，計劃優先回饋默默付出的長者義工，體現「人人為我、我為人人」的理念，後續將按成效，考慮把服務擴及雙目視障、獨居基層長者。

「睛彩人生」白內障義診計劃中義工接受眼睛檢查。