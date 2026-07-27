長者義工跨境深圳做白內障手術 手術提速無須等候成熟期
撰文：李可榆
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「政府醫院等了差不多兩年，仲要等佢『熟』先做得。」工聯會義工丘女士在政府醫院輪候白內障手術長達兩年，因政府醫院要求患者白內障完全成熟才可施術。她近日透過工聯會與希瑪醫療集團合辦的「睛彩人生」白內障義診計劃，兩周前報名，已獲安排下月14日北上深圳接受手術，直言「真係好快」。
由工聯會與希瑪醫療集團合作推出的「睛彩人生」白內障義診計劃，今日（27日）下午舉行啟動禮。計劃首階段提供32個名額，對象為長期服務工會的基層長者義工，提供一條龍免費治療，涵蓋術前檢查、人工晶體植入手術、術後三次覆診及所需藥物。工聯會理事長黃國表示，計劃成本較常規手術節省約一半，受惠者毋須憂心經濟負擔。
免等白內障「熟」 經香港初步評估合適可接受手術
勞工及福利局副局長何啟明致辭指，香港公立醫院白內障手術輪候久，基層長者常要等候數年。善用大灣區醫療資源，有助市民及早接受手術。
參與計劃長者無需等候白內障「成熟期」，經香港初步評估合適，可到深圳希瑪集團醫院接受手術。醫院由希瑪集團管理，院址鄰近羅湖口岸，由口岸直達醫院僅需5至10分鐘路程。
丘女士坦言最初對北上就醫有所疑慮，得悉院方屬香港集團管理、備有粵語醫護團隊後重拾信心。
效果理想擬自費做第二隻眼 費用7800元人民幣
丘女士透露，計劃涵蓋一隻眼的費用，若術後視力恢復理想，她打算自費以7,800元人民幣為另一隻眼做手術。「一隻眼無近視、另一隻500度，會唔平衡。」本港私家醫院白內障手術收費不菲，日間手術隨時要1.5萬至4.6萬港元，住院手術更高。她表示，即使自費亦比香港私家醫生收費便宜數萬元。
林順潮：後續考慮把服務擴及雙目視障
亮睛工程慈善基金主席林順潮在啟動禮上稱，計劃優先回饋默默付出的長者義工，體現「人人為我、我為人人」的理念，後續將按成效，考慮把服務擴及雙目視障、獨居基層長者。
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