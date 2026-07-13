工聯會李廣宇炒議助被指「過橋抽板」　鬧上勞工處嘆「仁至義盡」

工聯會勞工界立法會議員李廣宇捲入勞資糾紛，今日（13日）被獲聘約半年的前議員助理不點名指控「過橋抽板」，在地區辦事處開幕後解僱，並拒絕為對方發出工作證明，個案鬧上勞工處。據了解，該議助在上屆立法會是新民黨議員黎棟國的助理。李廣宇回覆《香港01》查詢時指，5月29日按照僱傭條例與辦事處一名議員助理結束僱傭關係，「我辦不再就個案作出評論和補充。」他回覆傳媒查詢時又指對對方已仁至義盡，有依法遣散。



2026年5月17日，勞工界立法會議員李廣宇、地產建造界立法會議員黃浩明、工聯會屯門區議員馮沛賢的聯合辦事處開幕。

2026年5月17日，勞工界立法會議員李廣宇、地產建造界立法會議員黃浩明、工聯會屯門區議員馮沛賢的聯合辦事處開幕。

工聯會勞工界議員李廣宇炒議助 被指控「過橋抽板」

不點名指控李廣宇的女議員助理有四年半相關經驗，要求獲得月薪50,000元待遇。她的說法是李廣宇當時基於開支緊絀，若「你唔介意遲啲攞」可 「兩年後商議加薪」, 故以約七折還價，換言之約月薪38,000元，並提供年終四個月工作表現獎金。雙方2025年12月31日簽署兩年期合約，至2027年12月31日結束。

2026年5月17日，勞工界立法會議員李廣宇、地產建造界立法會議員黃浩明、工聯會屯門區議員馮沛賢的聯合辦事處開幕。

前議助質疑李廣宇「階段性利用」

該前議助指期間負責辦事處所有前期行政工作，包括申領開設議辦積金易帳戶、安排各辦事處及員工保險、報稅、出糧、開支申領、 議員行程、首個地區辦事處租約及費用等。

她指，獲聘約半年後被即時解僱。當天是2026年5月17日，即李廣宇首個地區辦事處開幕日。該名議助指5月初因應翌月年假安排，提交書面工作交接。隨後，李廣宇同年5月29日中午向當事人發出即時解僱通知。該前議助質疑解僱時機屬「階段性利用」，即辦事處全面投入運作後隨即終止僱傭關係。

2026年5月17日，勞工界立法會議員李廣宇、地產建造界立法會議員黃浩明、工聯會屯門區議員馮沛賢的聯合辦事處開幕。

事後，該前議助指李廣宇曾口頭承諾「補發漏領的私人物品」、「修正薪酬錯漏」、「提供推薦信」、「保留員工醫療保險」 及「協助引薦工作」，惟無成事。她又指李廣宇拒發出工作證明，除非不向勞資審裁署提出申索。

2026年5月17日，勞工界立法會議員李廣宇、地產建造界立法會議員黃浩明、工聯會屯門區議員馮沛賢的聯合辦事處開幕。

個案遭鬧上勞工處 李廣宇嘆「仁至義盡」

本人於五月廿九日按照僱傭條例與我辦一名議員助理結束僱傭關係。我辦不再就個案作出評論和補充。謝謝。 李廣宇