美素力1號奶粉含鉛超標　衞生署熱線接276查詢　137宗轉介醫管局

澳門當局驗出產自荷蘭的「皇家美素力1號奶粉」（800克）一個批次的鉛含量，可能超出當地標準，受影響批次產品曾分銷到本地市場。衞生署昨日（26日）起設立電話熱線，至今已接獲276個電話查詢，並已轉介當中137宗個案予醫管局跟進。



衞生署再次提醒市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。



澳門當局檢出荷蘭皇家美素力1號奶粉含鉛量超標，本港食安中心今晚（25日）呼籲市民停止讓嬰兒食用。(荷蘭美素佳兒官網圖片)

涉事產品資料如下：

產品名稱：皇家美素力1號（800克）

品牌：皇家美素佳兒

來源地：荷蘭

淨重：800克

此日期前最佳：2027年9月30日

批次：1W07KPJ

進口商：菲仕蘭（香港）有限公司



衞生署表示，自「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」（批次：1W07KPJ）被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準，食安中心正加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關產品的回收事宜，暫時未有發現相關產品其他批次鉛含量超標。

衞生署昨日（26日）已設立電話熱線2125 1199，由昨日下午3時至今日下午4時，已接獲276個電話查詢，主要有關嬰兒的健康狀況；母嬰健康院今日亦收到六宗相關查詢，人員已按個別情況提供建議。截至今日傍晚六時半，衞生署已經轉介當中137宗個案予醫管局跟進。電話熱線會繼續於逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時運作，以解答市民有關嬰兒狀況及轉換奶粉的查詢。

衞生署再次提醒市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。