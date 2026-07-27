陳嘉信提早退休｜大律師公會：司法抄襲對各方不公　不符社會期望

2023年已被揭司法抄襲而遭嚴肅訓誡的高等法院法官陳嘉信，近日再有多宗案件涉及司法抄襲，終審法院首席法官張舉能今日（27日）發聲明，指已正式要求陳法官提早退休。陳法官已依照有關要求提出退休申請，而他亦基於公眾利益批准該項申請，由周五（31日）起生效。



大律師公會發聲明指，一向堅定支持香港司法獨立，並指司法抄襲或導致案件需要重審，對訴訟各方造成不公平，浪費司法資源，與社會的普遍期望有落差，亦不理想。香港律師會會長湯文龍表示，尊重司法機構在其制度框架下依循既定程序所作出的安排，指出司法獨立是香港法治的核心基石。



法官陳嘉信本周初再被上訴庭批抄襲不理想，但未成上訴得直的理由。（資料圖片）

張舉能今日發聲明，批評陳嘉信司法抄襲屬完全不能接受的行為。抄襲的情況情況不但影響有關訴訟各方的權益，亦不必要地耗費上訴法庭的司法資源；事件亦已削弱公眾對陳法官繼續妥善履行司法職責能力的信心。

終審法院首席法官張舉能（資料圖片/潘耀昇攝）

大律師公會冀當局投放更多資源 助司法機構更有效應對工作量

香港大律師公會表示，在案件數量日益增加、案件性質日趨複雜，及司法人手及資源持續緊絀的情況下，法官一直肩負重擔。儘管如此，司法抄襲可能令訴訟各方及公眾質疑法官是否有就其需裁決的事實及爭議作出獨立思考，在一些個別情況下，甚至可能導致案件需要重審，對訴訟各方造成不公平，並浪費司法資源，這與社會的普遍期望有落差，亦不理想。

陳嘉信為高等法院原訟法庭法官。（資料圖片/黃浩謙攝）

大律師公會續指，司法機構肩負確保司法得以公平、高效及妥善執行的責任，亦一貫認真負責地履行這一責任。為使司法機構能夠履行如此重要的責任，必須予其充分空間及時間，以公平、獨立的方式自行處理涉及司法機構運作及法官的事宜；在回應社會合理期望的同時,不受任何外來影響。

另外，大律師公會促請當局投放額外資源，讓司法機構更有效應對日益增加的工作量及挑戰。

律師會：尊重司法機構依循既定程序所作出安排

香港律師會會長湯文龍表示，尊重司法機構在其制度框架下依循既定程序所作出的安排，指出司法獨立是香港法治的核心基石。《基本法》第85條明確規定，香港法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。此項規定確立了司法權在制度上的獨立性，並為法官依法履行審判職責提供根本保障。

律師會指，就法官的免職機制，《基本法》第89條清楚規定，法官只有在無力履行職責或行為不檢的情況下，行政長官方可根據由終審法院首席法官任命不少於3名當地法官組成的審議庭的建議，予以免職。