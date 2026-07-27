陳嘉信再抄襲｜周五提早退休　張舉能批事件削信心且耗費司法資源

2023年已被揭司法抄襲而遭嚴肅訓誡的高等法院法官陳嘉信，近日再有多宗案件涉及司法抄襲。終審法院首席法官張舉能今日（27日）發聲明，批評陳嘉信抄襲不但影響訴訟各方的權益，亦不必要地耗費上訴法庭的司法資源、削弱公眾對其繼續妥善履行司法職責能力的信心。



張舉能已正式要求陳嘉信提早退休，陳嘉信亦依照有關要求提出退休申請。他基於公眾利益批准該項申請，由7月31日起生效。



01觀點：嚴肅訓誡又再司法抄襲 法治如何守住公眾信任？

法官陳嘉信本周初再被上訴庭批抄襲不理想，但未成上訴得直的理由。(資料圖片)

終審法院首席法官張舉能：法官行使獨立司法判斷是核心要素

張舉能今日發聲明指，法官必須獨立思考，審慎考慮和處理有關爭議和待決事項，然後作出裁斷。法官行使獨立司法判斷是裁決過程的核心要素，最主要體現在其所撰寫的判詞及裁決理由之中。

司法抄襲直接衝擊此根本要求，並令人質疑有關法官是否曾就須予裁決的爭議和事項進行獨立思考。因此，司法抄襲屬完全不能接受的行為。 終審法院首席法官張舉能

終審法院首席法官張舉能。（資料圖片／潘耀昇攝）

張舉能批陳嘉信屢次抄襲 耗費司法資源及削弱公眾信心

公眾關注陳嘉信過去數年間涉及多宗司法抄襲事件，張舉能充分認同。儘管陳嘉信早前已受到嚴厲譴責，並曾承諾改善，但其後仍然出現抄襲情況。他指陳嘉信司法抄襲先後引發多宗上訴，其中部分案件更被命令重新審訊。

這些情況不但影響有關訴訟各方的權益，亦不必要地耗費上訴法庭的司法資源；更重要的是，事件已削弱公眾對陳法官繼續妥善履行司法職責能力的信心。 終審法院首席法官張舉能

張舉能形容經過審慎考慮後，認為有需要採取進一步措施，以維護公眾對司法制度和法官獨立及專業地履行司法職責的信心，今日已正式要求陳嘉信提早退休。陳嘉信依照要求提出退休申請，張舉能亦基於公眾利益批准該項申請，由7月31日起，即今周五生效。

張舉能提醒各級法院法官及司法人員，必須避免任何形式的司法抄襲。如有需要，司法機構亦會加強有關判詞撰寫的培訓工作。

陳嘉信為高等法院法官。（資料圖片／黃浩謙攝）

陳嘉信抄襲判詞 案件緣起於一宗爭產案

最新一宗陳嘉信抄襲事件所涉的上訴原自一宗涉家族爭產的案件，已故商人劉浩清在2009年曾簽下聲明，把他持有Overseas Associates Ltd的股份，分給3名兒子：劉鐵成、劉如成及劉耀成，但條件之一是兄弟三人或其公司及家族成員等，不得採取有損家族聲譽的法律行動，若有違反這條款，須把股份歸還。

然而劉鐵成被指於2019年提出清盤呈請(HCCW 109/2019)，劉浩清教育基金有限公司認為劉鐵成違反其父簽下的聲明，因而提出訴訟(HCA 931/2019)，並要劉鐵成交還父親給予他的股份。

原告就修改申索陳述書提出上訴並獲勝訴

該案的原告為劉浩清教育基金有限公司，及劉浩清的遺產報行人劉如成。被告則是劉鐵成。原告於2022年曾要求修改申索陳述書，並獲聆案官批准，被告人不服，到高等法院原訟庭上訴，案件交由法官陳嘉信處理，陳官裁定被告得直，並撤銷原告的修訂。原告不服，於2023年就陳嘉信的決定提出上訴。上訴庭於本年5月聆訊，本周一(20日)下判辭，裁定原告提出的其中一個論點勝訴。

上訴庭認同陳嘉信有一定程度抄襲雙方陳詞 低於期望水平

原告上訴其中一個理據指陳嘉信涉司法抄襲。上訴庭認同，陳嘉信在其裁決中，有一定程度地抄襲雙方的陳詞，其程度亦低於期望的水平，認為並不理想。然而，法官們稱他們亦要公平地指出，陳嘉信在作出這案的裁決時，有運用其獨立思考才作出決定，故認為原告提司法抄襲的論點並不成立。

另一觀點裁原告得直

但上訴庭指，被告爭議附條件送贈與索償，及新增的合約索償，認為兩者存在矛盾。上訴庭認為這一觀點，應在審訊時根據事實作裁斷，故在這點裁定原告勝訴。法官亦基於上訴獲部份批准，從而撤銷陳官的原審命令，並批准原告修訂申索陳述書，並准原告取回一半訟費。