私院疑掀價格戰　港安：屬短期波動　高端醫療需要增　長遠感樂觀

自公立醫院今年年初調整價格後，多間私家醫院門診及急症收費相繼調整，疑掀起價格戰。港安醫療院長兼行政總裁凌宏寶表示，近10年新增兩間私家醫院，病床床位增加，外加不少市民北上求醫，競爭加劇，或是私院減價原因。他又認為，隨着香港人口老化，醫療需求上升，相信減價屬於短期波動，不會長期持續。



港安醫療今年在中環設立「港安機械臂外科門診中心」，冀讓患者更方便地獲得術前及術後服務。（林子慰攝）

凌宏寶：香港人口老化 結構性醫療需求將只增不減

凌宏寶表示，香港私人市場相對少，過去10年新建兩間私家醫院，病床床位突然增加；外加近年不少市民選擇北上求醫，競爭加劇，導致市場出現變化，或是私院近日減價原因。雖然市場近日有異動，但凌認為相關現象屬短期波動。

他相信隨着香港人口老化，公營系統壓力及高端醫療需求上升，結構性醫療需求將只增不減，長遠對私人醫療有信心。

港安醫療院長兼行政總裁凌宏寶表示，過去10年新建兩間私家醫院，外加近年不少市民選擇北上求醫，競爭加劇，或是私院近日減價原因。（大會提供圖片）

荃灣港安醫院8月起增設心肺外科專科門診收費

港安醫院－荃灣8月1日起門診亦有新收費，不過並非減價，而是增設心肺外科專科門診收費。港安醫療首席營運總監岑良表示，荃灣港安醫院定價基於附近診所收費及社區可負擔度，本身收費不貴，故未有減價計劃；至於加價則因部分專科門診診斷時間較長，人手負擔較其他科大。

港安醫療首席營運總監岑良說，雖然疫情後北上求醫需求激增，但內地高收入人士赴港求醫數亦有上升。（大會提供圖片）

指內地高收入人士赴港求醫數亦持續攀升 來港尋求第二診斷意見

岑良說，雖然疫情後北上求醫需求激增，但內地高收入人士赴港求醫數亦持續攀升，當中不少人來港尋求第二診斷意見。他指本港公共醫療輪候時間長，有追求高質素及認為「時間就是金錢」的病人因而轉投私營市場，反映高端醫療服務有其市場價值。

荃灣港安醫院。（資料圖片）

港安近年積極擴展機械臂等高端醫療技術，該技術已運用於骨科、泌尿外科、外科、婦科、結直腸外科及心胸肺外科等多個專科，全院機械臂手術使用率在過去兩年急增六成。隨着機械臂手術需求持續上升，港安醫療今年在中環設立「港安機械臂外科門診中心」，冀讓患者更方便地獲得術前及術後服務。