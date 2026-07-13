中大醫院｜改革體系及收費　鍾健禮：令私院真正成為緩解公院樞紐

香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮原是草根出身，後來發奮圖強考入醫科，又在醫院管理局擔任管理層多年，去年離開公營體系，空降中大醫院「接火棒」。鍾健禮上任行政總裁約一年，期間大刀闊斧改革醫院體系及收費，包括推行調整急症室求診及深切治療部病房價格，惠及更多市民。



現時中大醫院逐漸邁向正軌，但鍾健禮坦言改革期間一度想離任，「都感覺到有無力感，面對嘅壓力都唔少，因為整個市場唔係咁走」，堅持他走下去的，是當初加入私營體系的志向——改變私營醫療市場風氣，令收費更透明及適宜，讓私立醫院可真正成為緩解公營體系的樞紐。



行政總裁鍾健禮原是草根出身，後來發奮圖強考入醫科，又在醫管局擔任管理階層多年，去年離開公營體系，到任中大醫院。（鄧倩螢攝）

為何要蝕住做急症室？ 鍾：希望為鄰近居民提供避風港

適逢中大醫院五周年，行政總裁鍾健禮接受《香港01》採訪講述上任一年的工作心得，以及未來發展規劃。鍾健禮坐鎮中大醫院後，推展三輪價格調整，當中包括24小時門診及急症服務費。

鍾健禮指出，未來規劃多數以確保財政穩健及貼合社會老齡化需要為主，惟急症室收費改革策略非但不賺錢，更或令醫院倒蝕。他表示，急症室人手需求大，市民的診費通常不足以令該部門收支平衡。

但急症室設立初衷是為保護市民，鍾健禮希望為鄰近居民提供避風港，讓市民在假期或半夜三更遇到突發情況時，可用適宜費用求醫，同時減少公營醫療的負擔。他又說，未來或會再度調整價格，惠及更多市民。

我成日都話，你畀咗錢出嚟，蝕錢蝕埋個名你就唔好做。你畀咗錢唔該你攞返個名返嚟，人地都覺得你幫到手。起碼馬鞍山居民都覺得我們幫到呀，放假都有醫生睇。 中文大學醫院行政總裁鍾健禮

中大醫院。（資料圖片／賴卓盈攝）

推ICU套餐收費 鼓勵有需要病人使用

最新一輪的價格調整則為深切治療部（ICU）收費，他說過往私家醫院ICU收費高昂，且收費「逐項計」兼不透明，導致真正患重病、急病但經濟能力有限的病人住不起；相反，有些病情不嚴重但家境富裕的病人卻可以入住ICU。鍾健禮認為，相關營運模式不健康，亦難以吸引及培養優秀的ICU專科醫生，更會因價錢導致使用率低，白白浪費資源及人手。

為了鼓勵有需要的病人使用深切治療服務，除了新聘兩位長職ICU醫生外，中大醫院亦推出深切治療套餐收費，每小時收費500元到833元可包辦醫生及護士費等基本費用，讓做完大手術的患者可以留在深切治療病房接受治療。

指改革過程十分辛苦 期間一度想離任

鍾健禮表示，現時中大醫院逐漸邁向正軌，過去一年收入上漲17%。他坦言改革過程十分辛苦，期間一度想離任，「都感覺到有無力感，面對嘅壓力都唔少，因為整個市場唔係咁走。」

後期掌握改革方法，外加社會給予不少正面回饋，令鍾健禮看到成效，以及他加入私營機構的初衷。他表示，當初加入中大醫院因想改革私營醫療市場的風氣，讓中大醫院成為領頭羊，打破私營醫療高不可攀及收費不透明的形象，同時分擔公營醫療系統的壓力。而隨着多階段的改革，他看見有私立醫院跟隨中大醫院調整收費。

鍾健禮表示，現時中大醫院逐漸邁向正軌，過去一年收入上漲百分之十七。（鄧倩螢攝）

「初初比數困住，（要諗）點樣解決債務問題」，上任一年，鍾健禮最滿意的並非將財政狀況轉好，而是發掘中大醫院的潛能及所長。他指出未來挑戰只多不減，「易玩嘅舊年玩咗，只係將問題執翻佢。嚟緊係講緊你要發展，將呢度打造成一個正面嘅嘢、 中大嘅嘢、medical center嘅嘢、香港嘅嘢，咁呢件事係遠遠緊要過之前嘅事情。」