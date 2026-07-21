多間私院門診減價　病人組織指起分流作用　業界指商業考慮可吸客

醫療改革實施後，公立醫院收費整體向上調整，不少非緊急求診者轉投私營市場，近日亦有多間私家醫院及診所減價。病人政策連線主席林志釉今日（21日）指，私院減價起了分流公立醫院病人的良好效應，但相信當涉及需做手術等情況時，病人仍會選擇公院。



尚至醫療集團副主席暨首席醫務總監陸志聰則表示，門診利潤雖較低，卻可帶來客源，「畀我管理私家醫院，我都會利用呢個機會去吸引一啲睇開公立醫院嘅人」。



公立醫院收費1月1日元旦起調整，料2026年2月25日公布的新一份財政預算不會再提出加價。圖為1月23日所拍攝的瑪麗醫院。（資料圖片／黃寶瑩攝）

林志釉在港台節目《千禧年代》指，公立醫院大幅加價後，病情不嚴重且未能享有費用減免的非緊急病人，自然會衡量成本效益轉投其他選擇，是經濟學上的「替代效應」，「當一啲廉價或者質素唔太好嘅產品加價嘅時候，加幅係大呢，咁市民就會傾向去搵一啲貴，但係質素係高嘅產品」，病人或會認為「不如去私家醫院睇，唔使排咁耐隊，質素又好啲，藥又好啲」。

林志釉又說，當多了病人到私院求診，競爭會變得更大，私院自然會推出如減價等措施以吸引病人，因病人習慣「睇開邊個醫生就睇邊個」。不過，他指，當病人需要接受手術時，相信亦會因價格而選擇公院。

病人政策連線主席林志釉。（資料圖片）

公院加費 稱有病人食舊藥 情況令人憂慮

他認為，數據反映公院調價已達到將非緊急病人分流至私營市場的預期效果。對於部份有能力負擔的市民改看私院，他形容起了分流的「良好效應」，能直接減輕公立醫院在人手和醫療資源上的壓力，亦可更好地運用資源。

林志釉又指，有病人反映診金增了數倍，因為用藥費用增加等，「以往睇開百零蚊，而家要幾百蚊先可以出門口」，亦有數字顯示有病人「索性唔攞藥」，公院加價後有病人「食返以前食淨嗰啲或者食少啲（藥）」，形容情況令人擔心。

公立醫院收費1月1日元旦起調整，料2026年2月25日公布的新一份財政預算不會再提出加價。圖為1月23日所拍攝的瑪麗醫院。（資料圖片／黃寶瑩攝）

私院門診成本低、利潤有限 但減價可拓客源

陸志聰在同一節目表示，私家醫院屬商業營運，因應市場變化調整價格或推出優惠屬正常商業考慮。他又說私院核心收入來源是病人住院、接受手術等；門診營運成本低，且利潤有限，卻是重要的客源入口，門診減價有利吸引公院病人。

陸志聰又認為私營市場的競爭將持續，若單論本地市場，競爭未必會極度惡化，但若競爭模式走向如餐飲或零售業般的涉及跨地域，如大灣區等，私院在收費及服務定位上勢必面臨更大的調整壓力。