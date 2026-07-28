運輸署曾拒批車牌「YUT G0R」現身　8月1日灣仔會展拍賣

去年曾有車主向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」（粵語諧音「一哥」）遭到拒絕，入稟司法覆核後，署方重新考慮並接納申請。經歷一輪風波，「YUT G0R」車牌將於本周六（8月1日）在灣仔會展拍賣，拍賣底價為5,000元。



「YUT G0R」車牌將於本周六（8月1日）在灣仔會展拍賣，拍賣底價為5,000元。（運輸署文件）

自訂車輛登記號碼底價$5000

運輸署早前公布，將於8月1日（星期六）在灣仔香港會議展覽中心舉行車輛登記號碼拍賣會。其中100個自訂車輛登記號碼將在當日上午9時25分起拍賣，當中包括「YUT G0R」，位列第30個號碼。

署方表示，自訂車輛登記號碼的底價為5,000元，已繳交按金的申請人，即訂立車牌者仍須出席實體拍賣會並須參與競投，否則所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。

運輸署指「YUT G0R」影射某政府部門首長

自訂車牌「YUT G0R」於去年訂立，曾被運輸署拒絕。當時署方向申請人梁皓壹解釋，「YUT G0R」可影射某政府部門首長的俗稱，繼而推論展示該車牌號碼的車輛，會被合理地視為代表公共機構或政府部門。

申請人反駁為何「1G0R」獲批 入稟高等法院司法覆核

申請人梁皓壹則質疑署方標準不一，容許另一車主的「1G0R」（諧音「一哥」）車牌，認為做法欠一致和客觀，曾在今年2月4日入稟高等法院，申請司法覆核，要求法庭撤銷署長的決定。案件原訂6月9日開庭處理，最終取消。

當時有報道指，運輸署在梁皓壹提出司法覆核後，向律政司索取法律意見，行使酌情權批出「YUT G0R」車牌，將會安排「YUT G0R」車牌公開拍賣，並通知車主有關拍賣詳情。

運輸署曾回應稱，不評論個別申請，又指每宗司法覆核案件皆會諮詢律政司的法律意見，再作合適處理，署方會繼續根據相關法例，以及現時審核自訂車輛登記號碼的程序和標準，考慮自訂車輛登記號碼的申請。