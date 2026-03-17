申「YUT G0R」車牌被拒求覆核　車主不獲法援想押後　官維持6.9審

姓名有「壹」字的車主想申請自訂車牌「YUT G0R」，遭運輸署署長拒絕，指車牌影射某政府部門的首長。該名市民質疑決定不合理，提出司法覆核，並獲法官高浩文批出司法覆核許可，及排期至本年6月9日審理。案件今(17日)在高等法院聆訊，該車主稱因申請法援被拒，正提出上訴，申請延後本案的日程。法官高浩文則指，根據本案的時間表，該車主似乎毋須延後日程，因此撤銷其申請。



申請人梁皓壹(Leung Hoya Ho Yut)，答辯人為運輸署署長。

申請人梁皓壹不服申請自訂車牌被拒，到高等法院要求司法覆核。(黃浩謙攝)

梁稱申請法援被拒已提出上訴

梁沒有律師代表，申請延後本案的日程。法官高浩文指法援署拒絕梁的申請，梁已就法援署的決定提出上訴，上訴聆訊排期至4月進行。梁指本案交由律師處理會更公平。法官認為根據本案現在的排期，梁似乎毋須延後審朞，因此撤銷他延期的申請。

梁早前自行撰寫申請書

梁早前自行撰寫申請書，指運輸署署長去年11月7日，拒絶他申請的自訂車牌「YUT G0R」。署長理由是「YUT G0R」可解讀成影射某政府部門首長的俗稱，繼而推論展示該號碼的車輛，會被合理地視為屬於或代表公共機構或政府部門。

梁認為署長決定缺乏客觀評做基礎

梁認為署長錯誤理解審批準則，其結論缺乏必要的客觀連結及評估基礎，指署長一方面容許另一自訂車牌「1 G0R」，認為該車牌更易令人聯想到特定稱謂，卻拒批他的申請，梁因而要求法官撤銷署長的決定，並發還署長重新考慮。

案件編號：HCAL319/2026