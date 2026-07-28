旅監局夥入境處尖沙咀西九文化區執法　拘2內地女子涉做無牌導遊

旅監局今日（28日）公布，最近兩日聯同入境處在尖沙咀及西九文化區，採取聯合執法行動，打擊無牌導遊，最終在行動中拘捕兩名內地女子，涉嫌違反逗留條件，未經批准在港從事導遊工作，其中一人被捕地點為故宮文化博物館。旅監局不排除稍後提出檢控，一經定罪，相關人士最高可罰5萬元及監禁一年。



旅監局7月28日公布，一連兩日與入境處採取聯合執法行動，打擊非本港居民涉嫌從事無牌導遊，行動中兩名內地女子被捕，其中一人被捕地點為故宮文化博物館。（旅監局圖片）

2內地女子涉違反逗留條件擔任無牌導遊 被入境處拘捕

旅監局公布，一連兩日（27日及28日）聯同入境處在尖沙咀及西九文化區，採取聯合執法行動，打擊非本港居民涉嫌從事無牌導遊。

入境處在行動中拘捕兩名內地女子，涉嫌違反逗留條件，未經批准在港從事導遊工作，旅監局正就二人涉嫌違反《旅遊業條例》及相關規定作進一步調查，不排除稍後提出檢控。

而根據旅監局提供的圖片顯示，其中一人被捕地點為故宮文化博物館。

無牌導遊最高可罰5萬元及監禁一年。（旅監局圖片）

無牌導遊最高罰5萬元及監禁一年

根據《旅遊業條例》，若任何人無旅行代理商／導遊牌照，經營旅行代理商業務或擔任導遊，即屬違法，一經定罪，相關旅行代理商最高可被判罰款10萬元及監禁兩年；相關導遊則罰5萬元及監禁一年。

旅監局提醒內地旅客，報名參加來港旅行團前，務必確認相關旅行代理商在內地是否具備合法經營資格，來港後行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，以確保權益得到充分保障。旅客可瀏覽旅監局網站上的「登記冊」查閱及核實資料。