旅監局員工投訴性騷擾　前CEO被指處理不當　離職獲酬金惹爭議

旅監局行政總裁方安妮已在今年3月1日提早一年完約離職，近日《東周刊》報道披露，去年底有旅監局職員涉嫌性騷擾下屬，當時方安妮負責處理投訴事件，惟因處理手法及言論疑有問題，被人一併向平機會求助，其後旅監局內部成立專責小組，最終涉事員工針對方安妮的投訴未能成立，局方並按比例向其發放約滿酬金，惟有成員認為，應待平機會有關性騷擾案件的調查結果出爐，再決定是否發放約滿酬金。



旅監局回重申，方安妮基於個人理由離任；局方在接獲僱員投訴時，會依據《僱員手冊》訂明的內部投訴機制程序處理，如有外部機構查詢或要求協助，旅監局亦會嚴格按有關程序處理。平機會周三（13日）回應指，基於保密和需要知情的原則，不會評論是否收到某些查詢/投訴或透露相關詳情。



旅監局由今年2月28日起公開招聘行政總裁一職。（資料圖片）

方安妮去年底調查下屬性騷擾事件 被投訴處理手法有問題

旅監局去年底有員工涉嫌性騷擾下屬，時任行政總裁方安妮負責展開調查，惟處理手法及言論疑有問題，被投訴人一併向平機會提出。

到今年初，方安妮以個人原因請辭。按聘用合約，其任期應在明年2月15日完結，即她提早約一年，在今年3月1日正式卸任，當時旅監局並無發出任何通告，只在官網公開招聘行政總裁一職。

旅監局在2021年2月11日宣布委任方安妮為首任行政總裁。（資料圖片）

旅監局按比例發放約滿酬金 有成員籲待平機會結果出爐再決定

據《東周刊》報道，方安妮獲旅監局會議一致通過批准，按比例發放約滿酬金。不過有成員認為應待平機會公布調查結果，才再決定是否批出酬金，另有成員認為方安妮的處理程序沒有出錯，處理上述性騷擾案件與提早離任沒有關係，發放約滿酬金並無不妥。

方安妮是著名烹飪專家方任利莎（人稱方太）的女兒。（資料圖片）

旅監局內部成立專責小組 涉事員工投訴方安妮未能成立

報道又指，旅監局就針對方安妮的投訴成立專責小組，並申明與方安妮離任沒有關連，最終小組認為證據不足以判定真確性，投訴未能成立。

惟有旅監局成員質疑，若平機會的調查結果與旅監局不同，或是不利於方安妮，相信難以追討已發放的約滿酬金。

旅監局在2022年9月1日正式運作。圖為2023年2月24日首次舉辦傳媒茶聚，時任行政總裁方安妮（右二）出席。（資料圖片／歐陽德浩攝）

旅監局回應稱，接獲僱員投訴時，會依據《僱員手冊》訂明的內部投訴機制程序處理；如有外部機構查詢或要求協助，旅監局亦會嚴格按有關程序處理。該局表示，方安妮基於個人理由離任行政總裁，已按程序展開下任行政總裁的公開招聘工作，適時會公布遴選結果。

旅監局2021年2月委任方安妮為首任行政總裁

翻查資料，方安妮是著名烹飪專家方任利莎（人稱方太）的女兒，在警務處工作27年，擁有豐富的執法經驗，期間曾擔任多個前線崗位，包括警察機動部隊及衝鋒隊的指揮官，曾因在一年內拘捕逾6,000名賣淫女子，獲「殺雞女督察」之稱，直至2010年退休前任職警司。

其後她在2014年至2020年期間出任地產代理監管局執行及專業發展總監，帶領團隊處理投訴、調查和執法事宜，掌管人員的持續專業發展，以及地監局的資訊科技工作。其後2021年2月11日獲旅監局委任為首任行政總裁。

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任內推出「禁同區用膳」緩解土瓜灣內地團交通問題

方安妮上任後新冠疫情結束，內地團重現香港街頭，她為緩解內地團在土瓜灣一帶造成的交通問題，2023年5月推出「禁同區用膳」新規管措施，即內地團在九龍城區購物，同日不可在區內用膳，引來餐飲業界批評做法霸道及矯枉過正。當時她在九龍城區議會中力撐措施有效，強調不會因任何壓力而退縮。