內地入境團｜導遊蕭文忠涉以不當言論威迫旅客購物　遭旅監局釘牌

旅監局今日（5日）公布，今年4月公布的一宗涉及內地入境旅行團旅客的威迫購物個案，在完成進一步調查後認為涉事導遊蕭文忠於今年2月至4月接待相關旅行團時，曾發表不當言論，令旅客受制於威迫購物。因此，旅決定根據《旅遊業條例》第111條採取紀律行動，循簡易程序撤銷其導遊牌照，並於今日生效。



旅遊業監管局。（資料圖片）

旅監局強調，對威迫購物及任何損害香港旅遊業聲譽的行為採取零容忍態度，持牌人必需恪守專業操守，嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定。

旅監局亦提醒旅客，在參加訪港旅行團前，務必確認相關內地旅行代理商在中國內地是否具備合法經營資格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，確保權益得到充分保障。