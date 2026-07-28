科學園電工學徒觸電亡　承建商及分判商涉未採措施裁罪成

電工學徒在科學園大樓天台安裝太陽能板工程時懷疑觸電致死，承建商等3間公司否認沒採措施防電力危險等罪，案件（STS4833-4856/2024）今（28日）在西九龍裁判法院裁決。裁判官施祖堯指，被告輕視電力工程的風險，亦沒採取措施預防危險，令沒電牌的死者最終觸電身亡，裁定所有罪名成立，押後求情及判刑至9月17日。



事主父親受訪稱滿意裁決，但不滿帶兒子工作的公司美明工程老闆林偉健未有被控，且毋須負責：「佢先係真正害死我個仔嗰個。」他認為罰款對工程公司而言作用不大，坦言不希望再見到有工業意外，兒子離世對夫婦造成毀滅性的打擊。



事主父親對裁決感滿意，惟覺得其子的僱主未有被控感不滿，並稱：「佢先係真正害死我個仔嗰個。」（陳曉欣攝）

事主當日到科學園處理太陽能板工程時疑因觸電致死。（資料圖片）

3間被告公司：中國電力國際發展有限公司、港華中國電力（香港）綜合智慧能源有限公司，及去也有限公司，共被控8張傳票控罪，包括沒有採取措施以防止發生電力危險、沒有在引致死亡的意外發生後7天內作出意外報告等，指他們在2023年9月10日於科學園的工程上，未採合適措施。同案被告天揚工程有限公司，早前承認沒有採取措施以防止發生電力危險等罪。

天揚無牌照因而找上事主工作的公司

裁判官施祖堯裁定指，中國電力是科技園工程的承辦商，港華、去也和天揚都是其下判。涉案工程需要由B牌註冊電工進行，惟天揚沒有B牌，因此委託美明負責。事發當日，美明老闆林偉健與38歲的事主，及另一文姓工人到科學園工作，事主在進入二號倉工作後觸電身亡。

事主老闆否認曾叫事主到倉工作

美明老闆林偉健審訊時曾供稱，事主曾被人差遣到案發的二號倉工作，他沒有指示事主進去。施官不相信林的說法，指別人沒可能無緣無故吩咐事主做事。此外，林在不同場合下，承認過事主是其員工，並在事發後提出賠償，因此林必定視事主為其員工。

沒電牌的事主被要求幫忙高風險工作

施官續指，上判去也的柯江波當日曾要求天揚在二號倉拆舊系統的電線，柯要求臨時電工幫忙鬆線，最後導致沒電牌的事主觸電身亡，施官認為柯忽視電力工程的極大風險，是「災難級別」錯誤，其指示導致是次安全事故。去也沒在電力工程現場貼告示或圍封地盤，其他人有機會開啟電掣，對工人造成極高風險，沒盡監督責任。

分判商各有各做缺乏溝通

施官續指，大判中國電力有監督責任，惟實際上它只負責文件事宜，連誰是分判商都不清楚，其餘分判商則各有各做，缺乏溝通。施官最終裁定3名被告沒有採取措施以防止發生電力危險，所有罪名成立。