熊本地震｜地震一刻憂建築物塌　居南阿蘇港人：未試過咁勁嘅地震

日本熊本縣7月28日（周二）下午發生7.1級地震，造成多人死傷。於熊本縣南阿蘇工作及居住的香港人Van接受《香港01》訪問，指當地震度為「5弱」，但晃動非常劇烈，辦公室的物品紛紛傾倒，多部電腦的螢幕被砸壞。地震發生當刻他雖驚恐，仍憑本能迅速撤離至室外。事後，他心有餘悸，坦言「未試過咁勁嘅地震」。



日本熊本縣當地時間今午約4時27分發生7.1級強烈地震，有高速公路因受損暫時封閉。（東瀛遊提供圖片）

居於熊本縣南阿蘇的香港人Van，留日工作近7年，目前任職於一間天文台特色旅宿。由當地駕車前往震央一帶，車程需時約一小時。他憶述，地震時約為下午4時半，彼時正在電腦桌前工作。由於距離震央僅數十公里，手機預警警報在他感受到震動後約兩秒才響起，隨即便是劇烈的左右晃動，「我都未試過咁勁嘅地震，之前喺大分都差唔多係5度，但都無去咁嘅（程度）。」

察覺物品掉落後，他立即取電話逃向室外，隨即再折返引導房內的兩組住客離開，花約1分鐘迅速撤離至室外草坪避難。「一定驚，不過個腦就係：『喂，快啲走！唔好留喺度。』好驚佢（建築物）冧。」強震使辦公室一片狼藉，書本、置物架及電腦等物品紛紛傾倒，數個電腦螢幕被砸壞，水槽的水亦濺出。

強震使辦公室一片狼藉，書本、置物架及電腦等物品紛紛傾倒，數個電腦螢幕被砸壞。（受訪者Van提供）

他續指，南阿蘇當地的震度為「5弱」，及至晚上近8時陸續感受到10至20次輕微餘震，其同事分享一般再遇高強度的餘震的機會甚微，因此今晚仍會留在室內位置。但他亦指不會掉以輕心，會補滿流動電源並準備好隨身鞋物，做好隨時撤離的準備。

旅宿3小時逾20組預約取消 料損失數百萬日圓

Van表示，他已在社交平台發文，呼籲計劃前往當地的港人與旅客毋須過度恐慌，但同時也提醒大家若感危險，切勿勉強前往，應以個人安全為首要考量。他透露，旅宿在事發3小時內即接獲逾20組取消預約的電郵，在不收取退訂手續費的情況下，預計損失數百萬日圓。