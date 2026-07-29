海關夥入境處聯合反恐演習　模擬深圳灣管制站發現汽車炸彈

香港海關聯同入境處周二（28日）在深圳灣管制站進行跨部門反恐行動聯合演習，該項代號為「守望者」的演習動員兩部門共約100人參與。



2026年7月28日，香港海關聯同入境處在深圳灣管制站進行代號為「守望者」的跨部門反恐行動聯合演習。圖為入境處人員利用配備高精密鑑證儀器的流動鑑證戰術車，鑑證懷疑與恐怖組織有關的出境旅客所持旅行證件。（政府新聞處圖片）

2026年7月28日，香港海關聯同入境處在深圳灣管制站進行代號為「守望者」的跨部門反恐行動聯合演習。圖為海關人員在出境旅客行李內發現的涉恐物品。（政府新聞處圖片）

演習模擬在重要節日期間，海關與入境處舉行跨部門聯合反恐行動，懷疑一輛出境私家車的司機及乘客與恐怖活動有關，並發現車內藏有涉恐物品及懷疑偽造旅行證件。查驗期間，當局又在出境私家車檢查亭發現懷疑炸彈裝置，迅速安全有序地疏散所有在場人士。

是次演習不但提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，也加強各部門應對此類事件時的協作與溝通。

2026年7月28日，香港海關聯同入境處在深圳灣管制站進行代號為「守望者」的跨部門反恐行動聯合演習。圖為海關利用流動X光車輛檢查系統檢查可疑私家車。（政府新聞處圖片）