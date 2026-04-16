警務處網絡及實體反恐演練　聯同澳門、星、韓加強區域合作機制

隨着全球恐怖活動及網絡攻擊日益複雜，跨境執法合作及情報共享對保障重要基建安全尤為重要。警務處周四（16日）聯同國際刑警組織，以及來自其他地區的警隊、網絡安全機構及重要基礎設施營運方，舉行代號「潛網」的「網絡及實體反恐聯合演練2026」，以提升各界的反恐準備意識，並為應對潛在恐怖活動及未來大型國際活動作好準備。



2026年4月16日，香港警務處聯同國際刑警組織，以及來自其他地區的警隊、網絡安全機構及重要基礎設施營運方，舉行代號「潛網」的「網絡及實體反恐聯合演練2026」。（政府新聞處圖片）

2026年4月16日，香港警務處聯同國際刑警組織，以及來自其他地區的警隊、網絡安全機構及重要基礎設施營運方，舉行代號「潛網」的「網絡及實體反恐聯合演練2026」。圖為警務處處長周一鳴（前排右二）出席演練簡介。（政府新聞處圖片）

包括國際刑警組織等共逾380人參加

是次演練由警方刑事部及行動部統籌，國際刑警組織、澳門司法警察局、新加坡警察部隊和網絡安全局，以及韓國國家警察廳參與。演練共逾380人參加，當中亦包括香港金融管理局、一間本地銀行及一間銀行的澳門分行代表。警務處處長周一鳴亦到場視察。

2026年4月16日，香港警務處聯同國際刑警組織，以及來自其他地區的警隊、網絡安全機構及重要基礎設施營運方，舉行代號「潛網」的「網絡及實體反恐聯合演練2026」。圖為澳門司法警察局人員在網絡安全及應急中心進行分析工作。（政府新聞處圖片）

2026年4月16日，香港警務處聯同國際刑警組織，以及來自其他地區的警隊、網絡安全機構及重要基礎設施營運方，舉行代號「潛網」的「網絡及實體反恐聯合演練2026」。圖為警務人員協助在場人士疏散。（政府新聞處圖片）

模擬金融等機構遭「混合式恐怖威脅」

演練首先模擬恐怖活動融資情景，展示執法部門與金融監管及營運機構的緊密協作。其後一個跨境恐怖組織分別針對香港、澳門、新加坡及韓國的金融機構、航空業及醫療系統發動網絡及實體攻擊，企圖癱瘓重要公共服務。

演練內容涵蓋恐怖分子於大型活動場館放置爆炸裝置及操控無人機等情境，企圖製造混亂，以測試及加強各機構及單位在應對新型「混合式恐怖威脅」的高壓環境下，情報共享、聯合應對、快速應變及協同作戰能力，亦進一步加強區域層面的反恐合作機制，

2026年4月16日，香港警務處聯同國際刑警組織，以及來自其他地區的警隊、網絡安全機構及重要基礎設施營運方，舉行代號「潛網」的「網絡及實體反恐聯合演練2026」。圖為特別任務連人員制服恐怖分子。（政府新聞處圖片）

2026年4月16日，香港警務處聯同國際刑警組織，以及來自其他地區的警隊、網絡安全機構及重要基礎設施營運方，舉行代號「潛網」的「網絡及實體反恐聯合演練2026」。圖為爆炸品處理課人員拆解炸彈。（政府新聞處圖片）

演練亦邀請一間網絡安全公司以「網絡安全特別行動小組」成員身份進行情報分析，並就各地警方在拆解網絡威脅、惡意軟件攻擊手法等方面進行測試與提供專業意見。