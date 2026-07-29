麥當勞CHIIKAWA御守中午剩4店有貨　有粉絲專程搭Uber去半山撲貨

【CHIIKAWA/麥當勞CHIIKAWA/麥當勞CHIIKAWA御守】麥當勞昨日（28日）起推出八款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，分別印有吉伊卡哇及兔兔等四位人氣角色，顧客只要在麥當勞APP領券買指定套餐便隨機附贈，導致多區分店出現人潮逼爆。由於多區分店已換罄，今日午餐時段全港僅剩4間分店仍有御守附贈，有不少粉絲四出撲貨，有人甚至專程搭Uber網約車趕往中環半山分店入手，終成功換得心愛CHIIKAWA御守。不過，接近下午2時、即打工仔午飯時間結束，麥當勞APP顯示全港各區分店已全線換罄。



麥當勞昨日（28日）起推出八款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，全港各區麥當勞一度逼爆人潮。今午全港僅餘4間分店有餘貨，其中中區半山衞城道分店未見排隊人龍。（鄧倩螢攝）

麥當勞昨日（28日）起推出八款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，全港各區麥當勞一度逼滿希望換御守的顧客。（鄧倩螢攝）

麥當勞昨日（28日）起推出八款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，全港各區麥當勞一度逼滿希望換御守的顧客。（鄧倩螢攝）

麥當勞昨日（28日）起推出八款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，分別印有吉伊卡哇及兔兔等四位人氣角色，顧客只要在麥當勞APP領券買指定套餐便隨機附贈，導致多區分店出現人潮逼爆。不過，由於多區分店已換罄，所以多間分店今日已回復正常，未見人潮。根據麥當勞APP顯示，早上11時、即午餐時段剛開始，全港僅剩4間分店仍有御守附贈，包括中區半山衞城道、沙田美林邨、西貢海悅豪園及深井海韻花園分店。

記者今日中午到尚有餘貨的衞城道麥當勞視察，有不少粉絲前來撲貨，在貨架上亦放有大批外賣訂單，但未見人潮。其中粉絲簡先生表示自己在附近上班，仍專程與希望換領的同事專程搭Uber網約車到場換領，他最後成功買到指定套餐及取得御守，即場滿足地笑說：「四隻都想要，四隻都好靚」。

他又稱，昨日看到各區麥當勞分店逼爆人潮本來令他卻步，但今早看到衞城道分店仍有存貨，於是趕忙到場，被問到會否希望再換領時他則表示「周圍都無了」。

另一位粉絲黃先生則表示在附近上班，曾到其他分店換領但失敗，於是今早到該分店嘗試。他稱成功換領到最心儀的Usagi造型御守，感到十分開心。

麥當勞官方fb下午發文宣布，CHIIKAWA幻彩開運御守已全線售罄。(麥當勞FB圖片)

至接近下午2時、即打工仔午飯時間結束，麥當勞APP顯示全港各區分店已全線換罄。