CHIIKAWA特展｜殺入麥當勞登陸兩店　周二起買指定套餐送限定御守

【CHIIKAWA／麥當勞／八達通】CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於8月1日舉行，麥當勞今日（27日）公布，即日起九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街兩間麥當勞，變成CHIIKAWA期間限定主題店，店內隨處都是CHIIKAWA的主題佈置，可供打卡。



周二（28日）起推出8款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，分別印有吉伊卡哇及兔兔等四位人氣角色，顧客只要在麥當勞APP領券買指定套餐便隨機附贈。一文看清麥當勞打卡點及御守領取方法。



麥當勞推出CHIIKAWA合作聯乘活動，包括推出CHIIKAWA開運御守。（麥當勞圖片）

德福廣場麥當勞店掛有海報掛畫。（麥當勞圖片）

麥當勞推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪日期為7月28日。（麥當勞圖片）

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於今年8月1日至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行。麥當勞今日公布，與AllRightsReserved及官方授權方Spiralcute Internationa合作推出聯乘活動。

麥當勞CHIIKAWA｜德福廣場及怡和街店 變期間限定主題店

麥當勞表示，CHIIKAWA ARTIVERSE主題店即日（27日）起，分別在九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞登場，餐廳入口、點餐櫃檯至用餐區，隨處都是CHIIKAWA的主題佈置，還有旗海裝飾、海報掛畫、特色玻璃櫥窗及特色打卡牆，遍佈餐廳的不同角落。

德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞店分別有不同的打卡點。（麥當勞圖片）

CHIIKAWA麥當勞打卡點一覽 牆上掛有海報掛畫

麥當勞介紹指，德福廣場麥當勞店的打卡位包括轉轉許願亭、星空夢幻定格照、魔法凸透鏡、霓虹星夜鏡面牆、星空樂園及海報掛畫等。怡和街麥當勞的打卡點，則有御守祈福牆、霓虹星夜鏡面牆等。

由餐廳入口、點餐櫃檯至用餐區，隨處都是CHIIKAWA的主題佈置。（麥當勞圖片）

麥當勞CHIIKAWA｜APP領券買兩款指定套餐送開運御守

麥當勞又指，共8款CHIIKAWA ARTIVERSE幻彩開運御守明日（28日）起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色，寓意健康、常滿、納福及平安。顧客在App領券購買指定套餐，包括五道菜蝦堡系列大大啖套餐及滋味蝦堡系列，即隨餐附送開運御守。

顧客在App領券購買指定套餐，包括五道菜蝦堡系列大大啖套餐及滋味蝦堡系列，即隨餐附送開運御守。（麥當勞圖片）

顧客在App領券購買指定套餐，包括五道菜蝦堡系列大大啖套餐及滋味蝦堡系列，即隨餐附送開運御守。（麥當勞圖片）

麥當勞CHIIKAWA｜期間限定美食換包裝 集合8位人氣角色

麥當勞並指，期間限定美食會換上CHIIKAWA ARTIVERSE特展主題包裝，各款漢堡、飲品杯、甜品包裝及Shake Shake薯條袋，印上8位CHIIKAWA人氣角色，包括吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺及古本屋的肖像。

期間限定美食會換上CHIIKAWA ARTIVERSE特展主題包裝。（麥當勞圖片）