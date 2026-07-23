CHIIKAWA特展｜殺入麥當勞下周登陸兩店　八達通同步推閃燈珍藏版

【CHIIKAWA／麥當勞／八達通】CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於8月1日舉行，麥當勞今日（23日）公布，下周一（27日）起九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街兩間麥當勞，將變成CHIIKAWA期間限定主題店，屆時餐廳入口、點餐櫃檯至用餐區，隨處都是CHIIKAWA的主題佈置。另外麥當勞下周二（28日）起推出8款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，分別印有吉伊卡哇及兔兔等四位人氣角色。



八達通同日公布，推出CHIIKAWA ARTIVERSE特展珍藏版八達通、手機八達通卡面及八達通App主題，分別以吉伊卡哇、兔兔及小八作為主角，每張卡配以幻彩燙印標誌設計，並配備兩顆LED燈，嘟卡時會亮起星光，每張售價為158元，下周二（28日）起可在八達通APP預訂。



一文看清麥當勞打卡點、御守領取方法，以及珍藏版八達通詳情。



麥當勞公布，將推出CHIIKAWA合作聯乘活動，包括推出CHIIKAWA開運御守。（麥當勞圖片）

麥當勞兩間期間限定的CHIIKAWA ARTIVERSE主題店，分別位於九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街。（麥當勞圖片）

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於今年8月1日至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行。麥當勞今日公布，將與AllRightsReserved及官方授權方Spiralcute Internationa合作推出聯乘活動。

麥當勞德福廣場及怡和街店 變CHIIKAWA期間限定主題店

麥當勞表示，將推出兩間期間限定的CHIIKAWA ARTIVERSE主題店，下周一（27日）起分別在九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞登場，屆時餐廳入口、點餐櫃檯至用餐區，隨處都是CHIIKAWA的主題佈置，還有旗海裝飾、海報掛畫、特色玻璃櫥窗及特色打卡牆，遍佈餐廳的不同角落。

由餐廳入口、點餐櫃檯至用餐區，隨處都是CHIIKAWA的主題佈置。（麥當勞圖片）

德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞店分別有不同的打卡點。（麥當勞圖片）

CHIIKAWA麥當勞打卡點一覽 牆上掛有海報掛畫

麥當勞介紹指，德福廣場麥當勞店的打卡位包括轉轉許願亭、星空夢幻定格照、魔法凸透鏡、霓虹星夜鏡面牆、星空樂園及海報掛畫等。而怡和街麥當勞的打卡點，則有御守祈福牆、霓虹星夜鏡面牆等。

德福廣場麥當勞店掛有海報掛畫。（麥當勞圖片）

麥當勞推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪日期為7月28日。（麥當勞圖片）

下周二起推出8款CHIIKAWA開運御守

麥當勞又指，將推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於下周二（28日）起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色，寓意健康、常滿、納福及平安。顧客只要在麥當勞App使用優惠券購買指定套餐，便隨機附送一款御守。

八達通推出CHIIKAWA ARTIVERSE特展珍藏版八達通卡。（八達通圖片）

吉伊卡哇、小八及兔兔八達通配備兩顆LED燈

八達通同日公布，聯同上述創意品牌及官方授權方，合作推出CHIIKAWA ARTIVERSE特展珍藏版八達通、手機八達通卡面及八達通App主題。該系列設有三款成人版八達通卡，分別以吉伊卡哇、兔兔及小八作為主角，每張卡配以幻彩燙印標誌設計，並配備兩顆LED燈，嘟卡時會亮起星光。

八達通銀包客戶今年7月28日上午10時至8月24日下午5時，可在八達通APP優先預訂。（八達通圖片）

每張售價158元 7.28起八達通APP優先預訂

該三款特展珍藏版八達通，每張售價為158元，不設按金及儲值額，每款八達通的包裝上更設有二維碼，可下載相應角色的手機背景圖片。八達通銀包客戶今年7月28日上午10時至8月24日下午5時，可在八達通APP優先預訂。

相關產品亦在8月1日上午7時起，在港鐵網上商店、7-Eleven便利店及特展會場發售，數量有限，售完即止。

限量版八達通套裝售528元 全球限量500套

八達通更推出限量版套裝，內含三款卡面，並在每張卡背印上獨立編號，專為收藏愛好者而設，套裝售價528元，不設按金及儲值額，全球限量500套，只在特展會場中發售，每人限購一套。

手機八達通方面，則有四款CHIIKAWA ARTIVERSE手機八達通卡面，每款售價18元，用戶可透過八達通APP的卡面商店，選購其中三款，隨後每次付款均可顯示主題卡面，並同步呈現在APP的啟動畫面及主頁介面。

八達通消費業務及產品部總監葉勁生。（八達通圖片）

7-Eleven便利店消費滿50元 嘟八達通響CHIIKAWA聲效

八達通並設展覽會場限定卡面，參觀人士只要在展覽現場準備手機八達通及APP，透過流動裝置掃瞄二維碼，即可下載展覽限定的CHIIKAWA卡面。

此外，今年8月1日至30日期間，客戶於7-Eleven便利店單一消費滿50元或以上，並以八達通付款，即可觸發期間限定的CHIIKAWA聲效。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於今年8月1日至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行。（資料圖片／湯致遠攝）