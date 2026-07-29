醫委會｜拖15年案以控方不提證據作結　彭鴻昌批初偵會處理有疏漏

醫務委員會今日（29日）就一名病人2010年接受激光矯視後角膜糜爛、2011年向醫委會投訴涉事眼科醫生饒文杰的個案展開研訊。最終，醫委會研訊小組在考慮控方不提任何證據及醫委會法律顧問意見下，宣判指控不成立。



擾攘15年，最後竟以不提證據檢控作結，惹來浪費資源的疑問。律師兼病人權益工作者林志釉解釋，不提證據檢控是因為控方認為「冇得打」，但作為控方的醫委會秘書處及律政司也沒有權主動撤銷檢控，所以便會出現例行公事的情況。



社區組織協會幹事彭鴻昌表示，案件已經通過初偵會，理論上理據有一定基礎，並有一定入罪機率才會安排研訊，認為最終結果如此反映調查基礎不足，認為初偵會處理案件的過程或有疏漏。



涉案醫生饒文杰今日未有出席研訊，圖為其代表律師。（洪戩昊攝）

病人2011年5月不滿激光矯視手術 醫委會投訴

案情指，2010年5月至2011年4月，眼科醫生饒文杰為病人陳女士提供治療，包括雙眼角膜切割激光矯視手術（LASIK）和角膜切除術。病人對治療不滿，遂於2011年5月向醫委會投訴。

投訴由初偵會調查 初步成立才轉交研訊小組 「冇得打」仍須走完程序

根據程序，醫委會的「初步偵訊委員會」會先就投訴作初步調查。若認為投訴初步成立，便會轉介至研訊小組。展開研訊時，控方（醫委會秘書處，通常由律政司派出的律師代表）會再三考慮案件的法律理據、雙方證據，以及相關的醫生守則等。

若控方在此階段認為「冇得打」，便會不提證據檢控，理論上完成研訊程序，實際上被告則沒可能被定罪。

社區組織協會幹事彭鴻昌（資料圖片/盧翊銘攝）

彭鴻昌：不提證據檢控不常見 指反映初偵會處理案件或有疏漏

彭鴻昌表示，不提證據檢控作結在醫委會研訊而言不常見，形容案件奇怪。他指出，案件已經通過初偵會，理論上理據有一定基礎，並有一定入罪機會才會安排研訊，認為最終結果如此反映調查基礎不足，認為初偵會處理案件的過程或有疏漏。他認為，案件拖延15年屬不理想，醫委會應就案件披露更多資訊，以免惹來質疑。

彭鴻昌指出醫委會改革後，部份個案會有專責調查員負責，期望屆時不會再在研訊開始後，才發現沒有足夠理據，亦不會再有拖延太長的個案。

律師兼病人權益工作者林志釉。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

林志釉：委會秘書處還是律政司也沒有權主動撤銷檢控

律師兼病人權益工作者林志釉指，醫委會研訊較少出現此情況。他說，初偵會由專業人士組成，判斷投訴初步成立有依有據，所以不論是醫委會秘書處還是律政司也沒有權主動撤銷檢控，必須完成研訊程序。

被問及撤控程序上有否改善空間，他則稱暫未想到，但這情況在在刑事檢控常有發生，例如原告不願出庭，或案件拖得太久等。