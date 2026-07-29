激光矯視角膜糜爛投訴醫生隔15年開庭　控方不提證供醫委會判無罪

醫委會今日（29日）就一名病人2010年接受激光矯視後角膜糜爛，翌年、即2011年向醫委會投訴涉事眼科醫生饒文杰的個案展開聆訊。甫開庭，代表醫委會秘書處的控方律師表示，控方決定不提出證供起訴，現場的醫委會法律顧問提醒研訊小組舉證責任在於控方，被告毋須證明無罪。



案件研訊小組主席、醫委會主席鄧惠瓊隨後稱，醫生專業失當是嚴重指控，研訊小組須檢視所有證據作判決，在考慮控方不提任何證據及醫委會法律顧問意見，宣判對饒文杰的指控不成立。



涉案醫生饒文杰7月29日未有出席研訊，圖為其代表律師。（洪戩昊攝）

今次案件病人2011年因對治療不滿而向醫委會投訴饒文杰，而涉及饒文杰的三條控罪的第一條指，饒文杰涉嫌於2010年為病人安排雙眼角膜切割激光矯視手術（LASIK）前，未能充分及適當地向病人解釋復發性角膜糜爛的潛在風險及複雜性。

第二項控罪則指饒文杰涉嫌未能充分、適當和及時地就病人情況和術後併發症的治療選項作建議；第三項控罪則指饒文杰為病人進行右眼「角膜切除術」或「全角膜切除術」時，涉嫌不適當地處理病人的復發性角膜糜爛。

醫委會今日（29日）就一宗2010年涉及眼科醫生饒文杰被投訴的個案展開聆訊。（資料圖片）

饒文杰今日未有出席研訊，案件研訊小組主席、醫委會主席鄧惠瓊稱，本案對被告的指控毫無疑問十分嚴重，所以小組要檢視所有證據，再小心地考慮每一條控罪，而在研訊之初，代表醫委會秘書處的控方律師通知小組不會提供任何證據，由於舉證責任在控方，所以小組判被告於所有控罪無罪。