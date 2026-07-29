麥當勞Chiikawa開運御守首批換罄　網上炒價至$150　第二批將推出

【Chiikawa開運御守換購／麥當勞】香港麥當勞昨日（28日）起推出CHIIKAWA開運御守第一批共四款，至今日（29日)下午全線換罄。旋轉拍賣網站Carousell 上已開始有成功換領市民炒賣，售價由數十元至過百元，最高叫價150元，亦有賣家希望用自己換領的款式與其他人互換。



麥當勞推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪日期為7月28日。（麥當勞圖片）

麥當勞銅鑼灣怡（木和街分店變身「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展主題店 ，開運御守牆已掛滿全套八款的角色開運御守。（鄧倩螢攝）

麥當勞銅鑼灣怡和街分店變身「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展主題店 ，開運御守牆已掛滿全套八款的角色開運御守。（鄧倩螢攝）

首批4角色開運御守開始換購一日半即換罄

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於8月1日開始，麥當勞上周四（23日）公布，由本周二（28日）起推出8款全港獨家的「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，顧客購買指定套餐包括「五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味蝦堡系列」，即可隨機獲贈隨餐附送一個幻彩開運御守。

首批推出的四個御守角色為括吉伊卡哇、兔兔（Usagi）、古本屋及海獺師傅，昨日即掀起換購潮，不少麥當勞中午塞爆顧額，至今早只有數間仍有御守可供換購，麥當勞在下午大約2時透過社交媒體宣布，首批全線御守已換罄。

第二批為其餘四位角色，即小八、飛鼠、栗子饅頭及風獅爺，麥當勞尚未公布換購日期。

金鐘海富中心的麥當勞分店亦同樣「逼爆」，更有網民以「屍殺列車」形容現場情況。（Threads@yukkshan_）

有網民表示，九龍灣德福廣場的麥當勞分店一度要等超過300個號碼。（Threads@lazy_assss_852853）

兔兔（Usagi）炒價比其他款式標價稍高

記者在下午到Carousell瀏覽，發現已有不少賣家以數十元至過百元，轉售CHIIKAWA開運御守，開價最高至150元。Facebook Marketplace 上賣家開價亦相若，當中兔兔（Usagi）款式比其他款式標價稍高。

Chiikawa御守普遍炒賣至數十元至過百元不等。（網上截圖）

Chiikawa御守普遍炒賣至數十元至過百元不等。（網上截圖）

麥當勞銅鑼灣怡和街和九龍灣德福廣場分店變其＝店

如果換不到限定御守，可到麥當勞銅鑼灣怡和街和九龍灣德福廣場分店觀賞，因兩店特別變身「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，期間限定店，擺放了不同CHIIKAWA裝飾供打卡；兩店更設有開運御守牆，可供粉絲打卡，當中包括可搶先看未開始換購的第二批四個角色的開運御守。

麥當勞銅鑼灣怡和街設不少打卡位。（鄧倩螢攝）