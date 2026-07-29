葵廣TOP世界商戶遭童黨滋擾　警方拘5名18至21歲男子　涉刑事恐嚇

葵涌廣場TOP世界有商戶稱，過去一年有大批中學生聚集、滋擾客人，甚至出言恐嚇商戶。警方今（29日）回覆指，於7月中聯同其他政府部門於有關商場進行一次跨部門巡查，打擊不同類型的違法行為，並於周一拘捕五名年齡介乎18至21歲本地男子，涉嫌「刑事恐嚇」，相信他們曾於有關商場以言語恐嚇商戶。



據悉，五名男子當日行經葵廣一間店舖時，笑笑口說「唔好, 唔好, 打佢」，引起相關人士憂慮，決定報警。警員到場看了閉露電視影片後，拘捕五人，他們報稱應屆DSE中學文憑試考生，全獲准保釋候查。



周一（27日），警方於兩小時內兩度巡查葵廣TOP世界。（林子慰攝）

有市民在社交媒體上指，時常有大量中學生在葵涌廣場3樓「TOP世界」 聚集及作擾民行為。（林子慰攝）

商戶：一批中學生經常大聲喧嘩「吹雞打人」、影人大頭

《香港01》記者周一下午曾到過葵涌廣場TOP世界，警方於兩小時內兩度巡查。

有商戶表示，該群中學生通常下午4至6時聚集，已維持接近一年。雖然他們曾經向管理處投訴，不過情況沒有改善。他們形容該群中學生不時滋擾不同店舖，經常大聲喧嘩且揚言「吹雞打人」，以及「影人大頭」，因此擔心騷擾食客，影響生意。

周一（27日），警方於兩小時內兩度巡查葵廣TOP世界。（林子慰攝）

警方今日回覆指，葵青警區在7月展開針對青少年罪行的行動，並於7月中聯同其他政府部門於有關商場進行一次跨部門巡查，打擊不同類型的違法行為。另外，警方於7月27日拘捕五名年齡介乎18至21歲本地男子涉嫌「刑事恐嚇」，相信他們曾於有關商場以言語恐嚇商戶。

警方籲市民如遇可疑情況應報警求助

警方表示，葵青警區一直與商場管理公司保持溝通，並因應情況向受影響店鋪了解及提供不同的保安建議，呼籲市民及商戶如發現可疑情況或受到滋擾，應盡快報警求助，警方定必跟進及採取嚴厲執法行動。