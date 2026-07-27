葵涌廣場TOP世界商戶稱被中學生滋擾一年　警方今午兩度巡邏商場

葵涌廣場TOP世界商戶稱過去一年，有大批中學生聚集、滋擾客人，甚至出言恐嚇商戶。有商戶早於去年報警，但情況未有改善，近日更有市民在網上表示被學生絆倒及取笑。今日（27日）中午時份未見有人聚集，軍裝警方兩小時兩度巡查。



有鄰近店鋪表示生意受影響，希望情況早日改善。商場清潔人員亦指學生時常在後樓梯聚集抽煙以及破壞公物，影響環境衛生。



有市民在社交媒體上指，時常有大量中學生在葵涌廣場3樓「TOP世界」 聚集及作擾民行為。（林子慰攝）

中午未見有人聚集 警方兩度派員巡查

近日有市民表示，時常有大量中學生在葵涌廣場3樓「TOP世界」 聚集、滋擾其他市民，包括阻路、絆倒他人等。今日中午未見類似情況，兩隊軍裝警員分別在中午12時半及1時半巡邏，亦見有便衣警員視察現場。

警方中午曾兩度派出警員巡查。（林子慰攝）

警方中午曾兩度派出警員巡查。（林子慰攝）

鄰近店鋪稱受滋擾恐嚇 曾通報管理處情況未見改善

鄰近店鋪店主郭先生及李先生均表示，該群中學生通常下午4至6時聚集，已維持接近一年。雖然他們曾經向管理處投訴，不過情況沒有改善。他們形容該群中學生不時滋擾不同店舖，經常大聲喧嘩且揚言「吹雞打人」，以及「影人大頭」，因此擔心騷擾食客，影響生意。兩間店舖稱不會因此而卻步，會繼續照常營業。

商場清潔人員也指，商場不少「雪糕筒」曾被砸爛。（林子慰攝）

商場清潔人員指，該群中學生平日會於後樓梯聚集。（林子慰攝）

清潔人員稱雪糕筒被砸爛 影響後樓梯衛生

商場清潔人員也指，該群中學生平日會於約早上7時至10時左右在後樓梯聚集，並且抽煙以及破壞公物，地上經常有大量煙頭和液體，商場「雪糕筒」亦被砸爛。