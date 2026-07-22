預設醫療指示法例｜醫管局：簽署指示非放棄治療　助晚期病人自主

生命最後一里路，不少人希望走得安詳，而並非靠醫療儀器勉強延續。《維持生命治療的預作決定條例》下周五生效，將確立「預設醫療指示」（指示）及「不作心肺復甦命令」法律框架及效力，冀讓晚期病患者可以自主決定部分治療方案。



病人和家人或對簽署指示有分歧，或因不完全了解指示或病人心意。醫管局分享，有末期病患者冀簽署指示，惟女兒擔憂會影響父親平時治療，或導致「死得快啲」。當局解釋說，指示不是催命符，簽署不代表放棄治療，紓緩治療會繼續進行，最後該病人簽署指示，更如願參與女兒婚禮。



醫管局臨床倫理委員會主席謝文華表示，新法例是晚期照顧服務里程碑，為指示提供法律框架，保障施救者及患者權益。（林子慰攝）

現時年滿18歲且有精神能力的市民，可以預先簽署預設醫療指示（指示），列明若患上末期癌症等特定情況，拒絕接受的維持生命治療項目，包括拒絕如心肺復甦術（CPR）、插胃喉及輸血等。指示僅在3個先決條件下生效，包括末期癌症、植物人及不可逆轉的壽命受限疾病。

醫管局臨床倫理委員會主席謝文華表示，新法例是晚期照顧服務里程碑，為指示提供法律框架，保障施救者及患者權益。新法例核心精神是「慎入易出」，在訂立「預設醫療指示」時，需滿足4個條件，包括須有兩名無利益關係見證人，其中一人必須為醫生；而病人撤銷指示時則可透過多種方法，包括撕毀文件、書面聲明等。

家人是陪伴患者治療路上的重要角色，但或與患者對治療方案有不同意見，謝文華稱相關情況「日日都發生」，建議有意簽署指示的晚期患者盡早與家人商量，表達意願。

當局分享，有患有末期結腸癌的病人冀簽署指示，拒絕心肺復甦術，惟女兒擔憂會影響父親平時治療，或導致「死得快啲」，反對他簽署方案。女兒與醫護及父親商討後知悉，指示不代表放棄治療，紓緩及其他治療都會與當事人及其家人共同跟進，最後該病人簽署指示，更在簽署後兩個月如願參與女兒婚禮。

另外，亦有末期肺癌患者冀簽署指示時，家人產生分歧。該名患者接受多年治療，後期已對所有標靶治療有抗藥性，繼續只會有副作用。患者表達簽訂「預設醫療指示」意願，惟一子一女產生分歧。身為主要照顧者的女兒知悉母親患病及治療的辛苦，冀尊重母親選擇；兒子則不同意簽署，認為可以尋找名醫為母親繼續醫治。後來，在醫護鼓勵下，患者向兒子說明情況，包括可能連承受搭車尋找醫生的心力都沒有，最後兒子體會及了解母親想法，轉為支持母親簽署。

若滿足生效條件 醫護不遵指示需負法律責任

謝文華指出，新條例下任何人都無權推翻患者決定，若患者滿足指示生效的先決條件，而醫護最後沒遵循指示，需負法律責任；若在最後關頭時，或有家人突然不捨患者離去，醫護也會根據法例及專業守則執行指示，並向家人解釋病患選擇。

不過，謝文華強調，相關指示只會在先決條件滿足時才會生效。若患者並非因原本病情，而是因意外或非自然因由緊急送院，醫護可不遵指示，為患者提供必要的維生治療。

法例生效當日 醫生可上載指示至醫健通

另外，法例生效當日起，醫生可在病人同意的情況下，將指示上載至醫健通，讓其他醫生知悉該名病患狀況。除了醫管局外，亦有私營機構提供簽發指示的服務，惟不可簽署不作心肺復甦命令。謝文華表示，若有患者想將之前簽發的指示文件上載至醫健通，可尋找簽發醫生或公院醫生協助。

局方為「不作心肺復甦命令」提供黃色文件袋，授權救護員在緊急情況下搜查袋內的文件。（林子慰攝）

至於臨床法定文件「不作心肺復甦命令」，必須由兩位醫管局醫生共同簽發，有效期為一年，屆滿後需重新簽發，並且只限紙本形式儲存。局方亦為該命令提供黃色文件袋，授權救護員在緊急情況下搜查袋內的文件。

團結香港基金助理研究總監周嘉俊表示，政府將預設醫療指示（AMD）上載至醫健通，方向值得肯定，有助提升醫療資訊的流通。他建議，相關文件可同步於公立醫院臨床管理系統及急救服務系統中，讓前線醫護人員在緊急情況下能即時識別病人的意願。

醫管局自2012年起開始簽發預設醫療指示及不作心肺復甦命令，至2025年共簽超過5萬份。當局2024年通過《維持生命治療的預作決定條例》，訂明上述兩份文件的法律框架及效力。由立例至今超過一年半，局方已培訓超過4.4萬名員工新法例知識。